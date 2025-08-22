Clima en Cuenca este viernes 22 de agosto: nublado y con posibilidad de lluvias ligeras

Este viernes 22 de agosto, Cuenca se mantendrá bajo un clima nublado, con temperaturas agradables pero frescas en la mañana y noche, y una probabilidad de lluvias del 30 %, principalmente hacia la tarde. La jornada invita a planificar actividades al aire libre, pero con precauciones ante posibles lloviznas dispersas que podrían presentarse de manera intermitente.

Las temperaturas en Cuenca oscilarán entre 8 y 20 °C, generando un ambiente fresco durante la mañana y la noche, y agradable al mediodía. La nubosidad predominante reducirá la intensidad de la radiación solar, pero no la elimina, por lo que se recomienda protección con sombrero, gorra o gafas con filtro UV y aplicación de bloqueador solar.

Impacto en actividades y movilidad

La probabilidad de lluvias ligeras significa que los ciudadanos deben considerar llevar paraguas o impermeable al salir de casa, especialmente si planean recorrer el centro histórico, parques o realizar actividades deportivas. La jornada será mayormente apta para el turismo, caminatas y compras, siempre tomando en cuenta la posibilidad de lloviznas aisladas. La frescura de la mañana y la noche invita a vestir en capas para mantenerse cómodo.

Comparación con clima de otras ciudades del país

Mientras Cuenca tendrá un día nublado y fresco, la Costa mostrará variaciones:

Portoviejo disfrutará de cielo nublado , temperaturas de 19 a 29 °C y 0 % de probabilidad de lluvias , ideal para actividades al aire libre.

Manta contará con un día parcialmente soleado , entre 19 y 27 °C , sin lluvias.

Guayaquil experimentará lluvias aisladas, con 40 % de probabilidad de precipitaciones, cielo cubierto y temperaturas entre 20 y 29 °C.

En Quito, la probabilidad de lluvias será mayor, 50 %, con temperaturas de 8 a 19 °C y cielo nublado, por lo que los capitalinos deberán estar preparados para lloviznas intermitentes.

Radiación solar: cuidado a pesar de la nubosidad y lluvias

Aunque el cielo esté nublado, la radiación UV se mantendrá moderada, por lo que se recomienda aplicar protector solar y usar gafas con filtro UV. Esto es especialmente importante durante las horas centrales del día, cuando la exposición a los rayos solares puede afectar la piel y la vista.

Recomendaciones para la jornada

Se aconseja a los habitantes y visitantes de Cuenca planificar sus actividades al aire libre considerando la posibilidad de lluvias ligeras, portar paraguas o impermeable, y vestir ropa en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. Mantenerse hidratado y protegido del sol, aunque el cielo esté nublado, ayudará a disfrutar del día de manera segura y cómoda.

En resumen, Cuenca tendrá un viernes 22 de agosto nublado, con temperaturas agradables y lluvias dispersas, ideal para aprovechar la ciudad con precaución ante la ligera probabilidad de precipitaciones.