Clima en Cuenca este sábado 23 de agosto: lluvias intermitentes y ambiente fresco en la capital azuaya

El pronóstico del tiempo para Cuenca este sábado 23 de agosto anticipa una jornada con clima variable, marcada por lluvias intermitentes y un ambiente fresco típico de la temporada. Los ciudadanos deberán tomar precauciones para sus actividades al aire libre, ya que la humedad y la nubosidad predominarán a lo largo del día.

Cuenca registrará temperaturas entre 9 y 19 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente hacia horas de la tarde y noche. Durante la mañana se esperan condiciones estables y frescas, pero conforme avance el día aumentará la presencia de nubosidad acompañada de precipitaciones dispersas.

Ambiente fresco y sensación térmica baja

El clima en Cuenca se mantendrá fresco, con mañanas frías que podrían rondar los 9 °C, y máximas de hasta 19 °C hacia el mediodía. Las lluvias intermitentes podrían intensificar la sensación de humedad, por lo que se recomienda llevar ropa abrigada y paraguas si se planean recorridos por la ciudad.

Radiación solar: moderada pese a las nubes

Aunque el cielo estará cubierto gran parte del día, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados durante el mediodía. El uso de protector solar, gorra o sombrero y gafas con filtro UV sigue siendo necesario para reducir la exposición a los rayos solares.

Clima en otras ciudades del Ecuador

En la región Costa, Portoviejo y Manta tendrán un sábado nublado, con temperaturas entre 20 y 29 grados, sin probabilidad de lluvias. Guayaquil, en cambio, presentará un panorama más inestable, con máximas de hasta 31 grados y un 30 % de probabilidad de precipitaciones. En la Sierra, Quito vivirá una jornada lluviosa con temperaturas de 9 a 19 grados y un 40 % de probabilidad de lluvia, similar a lo que se espera en Cuenca, que también tendrá un clima fresco y con precipitaciones aisladas.

Recomendaciones para el clima de este sábado

Quienes residan o visiten Cuenca este sábado deberán considerar el riesgo de lluvias aisladas en sus planes. Es recomendable portar paraguas, impermeable y ropa adecuada para enfrentar cambios repentinos en el clima. También se aconseja precaución al conducir en horas de precipitación para evitar accidentes en vías resbaladizas.

En conclusión, Cuenca tendrá un sábado 23 de agosto con tiempo fresco, cielo nublado y lluvias intermitentes, lo que obliga a la población a organizar sus actividades tomando en cuenta las condiciones variables del clima.