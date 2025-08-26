COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Clausuran chifa en Cotocollao por insalubridad y plaga de cucarachas

Un chifa en Quito fue clausurado por hallazgos de insalubridad, incluyendo una plaga de cucarachas y suciedad extrema en la cocina.
Técnicos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y otras entidades clausuraron un chifa en el barrio Cotocollao, al norte de Quito, por graves faltas de higiene.

La inspección, realizada el 25 de agosto de 2025, reveló la presencia de cucarachas y suciedad en el área de cocina, lo que representa un riesgo para la salud pública. El operativo buscaba verificar el cumplimiento de las normativas de higiene y salubridad en establecimientos de comida.

Riesgo para la salud pública

Durante el recorrido, los equipos de control encontraron cucarachas sobre las paredes y el piso de la cocina. La AMC informó que estos insectos representan un riesgo severo para la salubridad de los alimentos. Pueden transportar y dispersar bacterias, parásitos y otros agentes que contaminan superficies.

Esta contaminación incrementa el riesgo de intoxicaciones alimentarias y otras enfermedades gastrointestinales entre los consumidores.

Además de las plagas, el área de preparación de alimentos mostraba suciedad extrema. Los inspectores también encontraron refrigeradoras con óxido y comida almacenada directamente en el suelo.

Estas condiciones, según las autoridades, atentan directamente contra la seguridad alimentaria y la calidad de los productos que se ofrecen al público. El operativo contó con la participación de personal de Quito Turismo, el Cuerpo de Agentes de Control y la Policía Nacional.

Multas por incumplimiento

El informe técnico de Quito Turismo dio paso a la clausura del local y al inicio de un proceso de sanción. Según lo establecido en el Código Municipal, los establecimientos que incumplan las normas turísticas sobre higiene y calidad pueden recibir multas. Estas sanciones económicas oscilan entre 1.000 y 2.500. El monto final se determina según la gravedad de la infracción.

Las autoridades han mantenido una vigilancia constante en los establecimientos de comida de la ciudad. En lo que va del año 2025, se han clausurado 27 establecimientos por motivos similares.

De ese total, cuatro eran chifas, lo que indica un patrón en este tipo de negocios. Las acciones de control buscan garantizar que los restaurantes cumplan con todas las normativas sanitarias vigentes para proteger la salud de los ciudadanos.

