Clausurada una tienda en el sur de Quito por 2.223 productos caducados y plagas

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró una tienda de abarrotes en el sur de Quito el 15 de agosto de 2025 tras detectar graves faltas sanitarias. El operativo se realizó después de una denuncia ciudadana que alertaba sobre las condiciones del establecimiento.

Se encontraron productos caducados, plagas y malas condiciones de higiene, lo que motivó el cierre inmediato del local por constituir un riesgo para los consumidores.

Sur de Quito: barrio de Guamaní

La clausura de la tienda se ejecutó de forma inmediata. La intervención de Arcsa se llevó a cabo en el barrio de Guamaní, en el sur de la capital. El local, que operaba como tienda de abarrotes, fue objeto de una inspección exhaustiva por parte del equipo de técnicos de la agencia. Ellos comprobaron la veracidad de la denuncia. Se procedió a levantar un acta de incumplimiento. La tienda fue clausurada. La medida busca proteger la salud pública.

Hallazgos preocupantes

Durante la revisión, los inspectores de Arcsa documentaron varias irregularidades. La más alarmante fue la presencia de plagas, específicamente roedores, en el área de almacenamiento. Esto contaminaba los productos. Se descubrió además la existencia de malas condiciones higiénicas. Las perchas, estanterías y áreas de venta no cumplían los estándares mínimos de limpieza. Esto aumentaba la posibilidad de contaminación.

El hallazgo fue el de productos caducados. Los técnicos de Arcsa hallaron un total de 2.223 artículos con la fecha de vigencia vencida. Estos productos, que iban desde alimentos enlatados hasta bebidas, fueron retirados inmediatamente. Se procedió a su decomiso. La Ley Orgánica de Salud prohíbe la venta de productos caducados.

Proceso de clausura

La clausura de la tienda se realizó de manera formal y se colocó un sello de cierre. El representante del local fue notificado sobre las faltas detectadas. Las multas podrían oscilar entre diez y cincuenta salarios básicos unificados. La agencia ha anunciado que realizará un seguimiento. La reapertura del local solo ocurrirá si se cumplen los requisitos. Deberán corregir las deficiencias sanitarias.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ha intensificado sus operativos de control. Se busca asegurar la calidad de los productos. La colaboración ciudadana ha sido clave. Las denuncias realizadas a través de la aplicación Arcsa Móvil han permitido identificar irregularidades. La agencia reiteró su compromiso de velar por la salud de los ecuatorianos.

Medidas de seguridad sanitaria

Arcsa recuerda a los consumidores la importancia de verificar la fecha de caducidad. Se debe revisar el estado de los empaques. Las denuncias ciudadanas son una herramienta vital. Estas acciones permiten a la agencia actuar de manera rápida y efectiva. La agencia seguirá con sus controles en todo el país.