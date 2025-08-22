Claudio Echeverri se une al Bayer Leverkusen y compartirá vestuario con Piero Hincapié

El Bayer Leverkusen confirmó este jueves 21 de agosto la incorporación de Claudio Echeverri, joven argentino de 19 años, quien compartirá plantel con el ecuatoriano Piero Hincapié.

Echeverri llega desde Inglaterra

La confirmación del fichaje de Echeverri puso fin a una de las novelas del mercado europeo. El jugador llega procedente del Manchester City en condición de préstamo por una temporada, sin opción de compra.

La entidad alemana celebró la llegada del “Diablito” con mensajes en redes sociales, destacando su apodo y compartiendo imágenes del futbolista con la camiseta del club. “Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía”, afirmó Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen.

“Un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Su creatividad le dará al equipo nuevas facetas”, añadió Rolfes.

Echeverri es nuevo compañero de Hincapié

El argentino será compañero de Piero Hincapié, referente de la selección tricolor y pieza clave en la defensa del Leverkusen. Echeverri brilló en el Sudamericano Sub 17 junto al ecuatoriano Kendry Páez, y ahora intentará consolidarse en Europa junto a Hincapié.

“Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en Bundesliga como en Champions League, es algo fantástico”, expresó Echeverri en su presentación.

Jugará con la 9 pero tiene el peso de reemplaar a Wirtz

El volante ofensivo reemplazará en el mediocampo a Florian Wirtz, traspasado al Liverpool por 156 millones de dólares en junio de 2025. El Diablito asumirá el rol de creador de juego, con el dorsal 9.

Surgido en River Plate, Echeverri dio el salto al Manchester City en febrero de 2025, tras destacarse en el Sudamericano Sub 17 y luego en el Sub 20. Sin embargo, apenas jugó tres partidos oficiales en Inglaterra.

La carrera por su contratación incluyó ofertas de la Roma, el Borussia Dortmund y el Girona. El Leverkusen se impuso y selló el fichaje, sumando a un talento sudamericano más a su plantel.

Echeverri quiere potenciar su carrera

El jugador subrayó sus objetivos: “Quiero sumar minutos aquí y seguir creciendo semana a semana. Muchos jóvenes ya han dado el salto en Leverkusen. Yo quiero seguir ese camino”.

Echeverri se une a un vestuario que también cuenta con Exequiel Palacios, otro producto de River Plate, quien inicia su sexta temporada en el club alemán.

El reto para el argentino será adaptarse rápidamente a la exigencia del fútbol alemán