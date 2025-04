Claramente algo cambió: La relación de Piqué y Clara Chía habría llegado a su fin. ¿Hubo infidelidad?

Este jueves, la periodista española Adriana Dorronsoro soltó la bomba en la cadena Telecinco: Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado su relación. Después de casi tres años juntos, los rumores de una crisis sentimental que venían sonando con fuerza parecen confirmarse. La noticia sacude el mundo del corazón, especialmente por los antecedentes de la mediática separación del exfutbolista del FC Barcelona con la cantante Shakira.

El runrún de una posible ruptura llevaba semanas en el aire. Sin embargo, fue la confirmación en directo de Dorronsoro la que encendió todas las alarmas. Según la periodista, la pareja atravesaba una fuerte crisis desde hace meses, y aunque no se han especificado los motivos concretos, se habla de posibles terceras personas como detonante. «Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro«, declaró la colaboradora, dejando la puerta abierta a la especulación.

Curiosamente, esta noticia coincide con los viajes frecuentes de Piqué a Miami para visitar a sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación anterior con Shakira. A pesar de la tormentosa separación, ambos han logrado establecer una relación cordial por el bienestar de sus pequeños. No obstante, la distancia y las tensiones previas podrían haber afectado la estabilidad de su noviazgo con Clara Chía.

Piqué no habría querido hijos con Clara

Ya en el pasado habían surgido informaciones sobre posibles tensiones en la pareja. El periodista Pepe del Real, también colaborador de Telecinco, comentó que hace unos meses tuvieron una crisis importante debido a que Clara Chía quería dar un paso más en la relación, como ser madre, mientras que Piqué mostraba reticencias. Además, se ha mencionado la supuesta mala relación de Clara con la familia del exfutbolista.

Por otro lado, la periodista Leticia Requejo añadió más leña al fuego al revelar que, hace un mes, cuando Piqué viajó a Miami, la pareja ya atravesaba una «crisis monumental» y que Clara era consciente de la necesidad de tomar decisiones sobre el futuro de la relación. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la ruptura no habría sido un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso de desgaste.

Piqué y una mujer misteriosa

Un episodio que alimentó los rumores de crisis fue la aparición de Gerard Piqué en Miami en compañía de una mujer misteriosa. Las imágenes, difundidas por Telemundo, mostraban al exfutbolista en un local de la ciudad estadounidense junto a una mujer pelirroja que no era Clara Chía. Aunque la identidad de la acompañante nunca se confirmó, este hecho generó una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin desmintió esta información, asegurando que Piqué se encontraba en compañía del streamer colombiano Westcol y su pareja. A pesar de esta aclaración, la sombra de la duda ya se había extendido sobre la relación de Piqué y Clara Chía.

Silencio ensordecedor

Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chía se han pronunciado públicamente sobre esta supuesta ruptura. Este silencio contrasta con la atención mediática que siempre ha rodeado su relación, especialmente desde sus inicios, marcados por la polémica separación de Piqué y Shakira en agosto de 2022. La joven catalana, que trabajaba en una de las empresas del exfutbolista, se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas.

A pesar de intentar mantener un perfil bajo, la pareja no pudo escapar del escrutinio público. Su relación fue objeto de comentarios, análisis y, cómo no, de las indirectas (muy directas) de Shakira en sus últimas canciones, donde la joven Clara fue claramente aludida, especialmente la de la sesión #53 de Bizarrap . Ahora, casi tres años después de que su romance saliera a la luz, parece que la historia ha llegado a su fin.

Un nuevo capítulo

Si la noticia de la ruptura se confirma, tanto Gerard Piqué como Clara Chía abrirán un nuevo capítulo en sus vidas. Para el exfutbolista, esto significaría un nuevo revés sentimental tras su mediática separación. Para Clara, supondría dejar atrás una relación que la colocó en el ojo del huracán desde el principio. Habrá que esperar para ver si alguno de los dos decide romper su silencio y confirmar o desmentir la información que ha sacudido el mundo de la farándula en este abril de 2025.