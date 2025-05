Clara Hinojosa designada vicealcaldesa de Santo Domingo en medio de tensiones políticas

El martes 13 de mayo de 2025, el Concejo Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas eligió a Clara Hinojosa como la nueva vicealcaldesa. La decisión se tomó en una sesión pública en el Palacio Municipal, marcada por intensos debates entre los concejales sobre las diferentes candidaturas propuestas y las dinámicas políticas internas.

Clara Hinojosa: nueva vicealcaldesa

La sesión del Concejo Municipal comenzó con la aprobación unánime de una ordenanza crucial contra la violencia hacia las mujeres, un momento que inicialmente parecía augurar un ambiente de consenso. Sin embargo, la armonía se disipó rápidamente al abordar el siguiente punto en la agenda: la elección del vicealcalde o vicealcaldesa para los próximos dos años.

El concejal Miguel Morocho tomó la palabra para proponer la continuidad de Clara Hinojosa en el cargo, una moción que encontró el respaldo inmediato del concejal Mario Pazmiño. Esta propuesta buscaba mantener la estabilidad en la administración municipal, basándose en la experiencia previa de Hinojosa.

Discrepancias en las candidaturas

No obstante, la propuesta de Morocho no fue la única sobre la mesa. El concejal Alberto Pantoja presentó una moción previa para postular a Ana Caicedo, argumentando que contaba con el apoyo de cinco de los ocho concejales pertenecientes al movimiento político Revolución Ciudadana. La declaración de Pantoja, «La lealtad no se jura, se demuestra», evidenció las tensiones internas dentro del Concejo.

A esta segunda candidatura se sumó la de la concejal Liliana Silva, quien agradeció públicamente el respaldo de diversas organizaciones sociales de la ciudad. Silva enfatizó su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la gestión municipal, buscando diferenciarse de las otras aspirantes al cargo.

Votación y resultado final

Ante este panorama de múltiples candidaturas y posturas divergentes, la concejal Diana Coloma expresó su preocupación por la creciente polarización dentro del Concejo Municipal. Hizo un llamado a sus colegas a dejar de lado los intereses personales y a priorizar el bienestar de la comunidad de Santo Domingo.

Finalmente, el alcalde Wilson Erazo intervino para aclarar el procedimiento de votación. Señaló que la moción previa presentada por el concejal Pantoja no cumplía con los requisitos reglamentarios para ser considerada como tal, por lo que se procedería a la votación ordinaria de las candidaturas presentadas. Tras la votación, Clara Hinojosa obtuvo el respaldo de ocho concejales, lo que la convirtió en la vicealcaldesa electa para el período comprendido entre el 15 de mayo de 2025 y el 14 de mayo de 2027. La sesión concluyó a las 12:38 debido a la escalada de altercados verbales y desacuerdos entre algunos de los presentes.