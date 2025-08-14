Ciudadano detenido con armas tras operativo policial en Santo Domingo

La Policía Nacional informó de un detenido con armas la mañana del jueves 14 de agosto, durante un operativo cercano al sector del mercado 17 de Diciembre en Santo Domingo. La intervención se realizó con el objetivo de reducir hechos violentos relacionados con bandas criminales.

Operativo en zona comercial deja un hombre detenido con armas

En primer lugar, el allanamiento se ejecutó cerca a las inmediaciones del concurrido mercado 17 de Diciembre. Allí, agentes de la Policía Judicial, con apoyo de unidades especializadas, hallaron una pistola y un revólver.

Durante la intervención, además, se produjo la aprehensión de un ciudadano, actualmente investigado por posible tenencia ilegal de armas. Posteriormente, el jefe de la Policía Judicial de la subzona Santo Domingo, Germán Acosta, explicó que el procedimiento forma parte de una estrategia para contener la violencia.

“Se realizó la fijación y levantamiento de los indicios para pericias que determinen si estas armas estuvieron vinculadas a hechos violentos”, informó. Finalmente, la persona aprehendida fue puesta a órdenes de la autoridad competente.

Detenido con armas: Estrategia contra la violencia

Por otra parte, este operativo responde al incremento de hechos delictivos registrados en la ciudad durante las últimas semanas. Las autoridades destacan que la acción es parte de un plan integral basado en tres ejes: inteligencia, investigación y reacción inmediata.

Según Acosta, la meta es “intervenir y mitigar” la violencia que afecta a Santo Domingo. Asimismo, recordó que la ciudadanía cuenta con canales de denuncia para reportar actividades ilícitas, garantizando la confidencialidad de los informantes.

De igual manera, los agentes continúan ejecutando controles en sectores considerados de alto riesgo. En consecuencia, la Policía señaló que estas acciones buscan desarticular redes criminales que operan en la zona.

Contexto de violencia en Santo Domingo

En cuanto al panorama provincial, de acuerdo con cifras oficiales, Santo Domingo de los Tsáchilas ha registrado 76 muertes violentas en lo que va del 2025. La mayoría de casos estarían vinculados a disputas entre organizaciones delictivas por control territorial, según las autoridades.

Además, la incautación de armas es un indicador de la magnitud del problema. Además se busca reducir los índices de delitos como el robo a personas y robo de vehículos.

Por lo tanto, la captura del ciudadano detenido con armas se suma a otras intervenciones recientes en barrios y zonas comerciales. Estos procedimientos, según las autoridades, buscan recuperar espacios seguros para la población y frenar el accionar delictivo.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a colaborar con información que permita detectar la circulación de armas ilegales. La Policía insiste en que la denuncia oportuna es fundamental para prevenir delitos y fortalecer la seguridad en Santo Domingo (31).