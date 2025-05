Citas médicas de control subsecuente en los hospitales del IESS será de máximo 15 minutos

Las citas médicas de control subsecuente en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tendrán un tiempo máximo establecido. Esto empieza a generar preocupación en algunos afiliados y jubilados.

Barón Hidrovo, es uno de los jubilados más preocupados por el memorando Nro. IESS-CNH-2025-0617-M que emitió el IESS el pasado 14 de mayo, a todos los hospitales de la institución. Allí se establecen tiempos específicos para citas médicas subsecuentes, para revisión de exámenes, y para la entrega de medicinas.

Estos son los tiempos de citas médicas

Según el documento, para citas subsecuentes el tiempo será de 15 minutos, para revisión de exámenes, 10 minutos. Los mismos minutos serán para la entrega de medicamentos.

Las citas subsecuentes son aquellas que se programan después de una primera consulta médica, para seguir con el control o seguimiento de una enfermedad. Según el documento, los tiempos no aplica para referencias, interconsultas o canales de agendamiento de puerta de entrada.

«El tiempo de atención para citas de primera vez se mantendrá conforme a la parametrización de dependencias establecidas actualmente», señala el documento.

Asegura que se violentan los derechos

Hidrovo señaló que los tiempos que se han establecido violan la Constitución de Ecuador y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Aseguró que los tiempos asignados no permiten a los médicos realizar un chequeo adecuado, especialmente en casos complejos que requieren revisar el historial médico y comparar exámenes previos. Puso de ejemplo su caso, donde el cardiólogo que lo examina tarda hasta media hora para realizar el chequeo médico.

¿Cómo es posible que no se le permita a un médico examinar? Lo que va a suceder, es que llega al médico y va a estar obligado a que se pare, le diga qué tiene, le receta y ni siquiera toca al paciente”, precisó.

La falta de medicina es otro problema en el IESS

La falta de medicinas es otro de los problemas que enfrenta el IESS. Hidrovo indicó que en el Hospital del IESS en Portoviejo, no hay insulina y medicinas para el tratamiento de problemas cardíacos. “Tengo hijos que me ayudan para la adquisición de los medicamentos, pero no es el caso de todos los afiliados”, mencionó.

Alberto Gutiérrez, es otro afiliado que, aseguró, cada vez que va a una cita médica le toca comprar medicinas porque en el hospital del IESS no hay. «Este problema ya no es reciente y no lo solucionan», aseveró.

El Diario solicitó una entrevista con el director del hospital del IESS Portoviejo para tratar estos temas, pero aún no se ha tenido respuesta al correo que solicita la institución.

En el Sistema Oficial de Contratación Pública, consta que en lo que va del 2025, el hospital del IESS Portoviejo ha subido ocho procesos para la adquisición de distintos insumos. El monto por estas compras es de 1’009.037 dólares, pero no constan procesos para la compra de medicamentos.