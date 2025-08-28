Circo Hermanos Fuentes Gasca llega a Manta con espectacular show acuático

Este viernes 29 de agosto del 2025, a las 20:00, el Circo Hermanos Fuentes Gasca debutará en Manta con su espectáculo “Circo Sobre Agua”. La carpa se instala en el sector La Poza, frente al parque Agustín Intriago, ofreciendo una experiencia única. El montaje de la carpa empezó desde hace dos días.

La organización promete que 30 mil litros de agua estarán alrededor del escenario.

Con más de 100 años de historia, este circo mexicano ha recorrido ocho países, incluyendo México, Honduras, El Salvador, Chile, Guatemala, Nicaragua y Perú. Según Luis Rosero, administrador, el show combina magia, diversión y acrobacias aéreas de alto nivel.

Un show para toda la familia ofrecerá el circo

La mayoría de los números son aéreos, con artistas de más de cinco países que deslumbran con su destreza. El espectáculo acuático, una de sus principales atracciones, promete sorprender a grandes y chicos con un montaje innovador y colorido. Cada función tiene una duración de una hora con 45 minutos.

Las funciones comprenden acróbatas, trapecistas, equilibristas. Sin embargo, también habrá personajes infantiles como La Sirenita, Aquaman, Frozen, Bob Esponja, Moana, entre otros. Las funciones son para todas las edades.

Las entradas solo están disponibles en la boletería del circo. Las funciones se realizarán de lunes a viernes a las 20:00, los sábados a las 18:15 y 20:30, y los domingos con tres horarios: 16:00, 18:15 y 20:30.

Rosero invita a las familias manabitas a disfrutar de este show internacional que combina tradición y modernidad. El Circo Hermanos Fuentes Gasca, con su legado centenario, garantiza una experiencia inolvidable llena de emoción y talento.