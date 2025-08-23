COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

¡Urgente! Cinco hombres acribillados dentro de un carro en la vía a Crucita, en Portoviejo

Los rostros de las víctimas quedaron desfigurados porducto del ataque armado. La Policía está en el lugar.
Cinco hombres, quienes se desplazaban en un vehículo color gris fueron acribillados la tarde de este sábado 23 de agosto del 2025.
Redacción

Redacción ED.

Cinco hombres, quienes se desplazaban en un vehículo color gris fueron acribillados la tarde de este sábado 23 de agosto del 2025. El crimen múltiple se registró enla vía que conduce a la parroquia Crucita, de Portoviejo. Según fotografías que circulan a través de redes sociales, las víctimas quedaron con sus rostros desfigurados producto del ataque.

Escenas de terror se vieron también en videos que circularon a través de grupos de Whatsapp. Esta nueva masacre se registró a las 16h15. La Policía y miembros de las Fuerzas Armadas están desplegados en la zona.

Esta masacre ocurre a menos de una semana que siete personas fueron asesinadas a balazos en el interior de un billar en Santo Domingo de los Tsáchilas. (17)

Noticia en desarrollo….

