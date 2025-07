Cinco frutas ricas en vitamina C para fortalecer tu cuerpo ante el cambio de clima

Con los cambios de clima, como los que marcan el paso de estaciones o las variaciones bruscas de temperatura, el sistema inmunológico enfrenta mayores desafíos para protegernos de resfriados y otras afecciones.

La vitamina C, un antioxidante esencial, fortalece las defensas, promueve la producción de colágeno y combate el estrés oxidativo.

Conoce los beneficios de varias frutas

A continuación, te presentamos cinco frutas ricas en vitamina C que puedes incorporar a tu dieta diaria para mantener tu cuerpo resistente, con una ensalada de frutas como sugerencia práctica.

1. Naranja: La naranja es un clásico por su alto contenido de vitamina C, aportando aproximadamente 70 mg por unidad mediana, cubriendo casi el 100% de la ingesta diaria recomendada para adultos, según el Instituto Nacional de Salud. Su jugosa pulpa no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también hidrata, ideal para enfrentar días fríos o secos. Añade gajos de naranja a una ensalada de frutas para un toque refrescante.

2. Kiwi: Este pequeño fruto verde es una potencia de vitamina C, con cerca de 85 mg por unidad, superando incluso a la naranja. Un estudio publicado en Nutrients destaca que el kiwi mejora la respuesta inmune y reduce la duración de los resfriados. Su sabor agridulce y textura jugosa lo hacen perfecto para combinar en ensaladas de frutas o comer solo como snack.

3. Fresa: Las fresas, con aproximadamente 60 mg de vitamina C por cada 100 gramos, son una opción deliciosa y versátil. Según Journal of Agricultural and Food Chemistry, su contenido de antioxidantes, además de la vitamina C, ayuda a combatir la inflamación causada por cambios climáticos. Incluye fresas frescas en rodajas para dar color y dulzura a tu ensalada de frutas.

4. Guayaba: Esta fruta tropical es una de las más ricas en vitamina C, con hasta 200 mg por unidad, según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. Su potente efecto antioxidante protege contra infecciones respiratorias, comunes en cambios de clima. La guayaba, con su pulpa jugosa y semillas crujientes, aporta un sabor único a cualquier ensalada de frutas.

5. Mango: El mango, con unos 36 mg de vitamina C por cada 100 gramos, no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también aporta fibra y vitamina A, según Food Chemistry. Su dulzura tropical lo convierte en un ingrediente estrella para ensaladas de frutas, especialmente combinado con cítricos para un equilibrio de sabores.

Receta de ensalada de frutas rica en vitamina C

Para aprovechar estas frutas, prepara una ensalada vibrante. Pela y corta en cubos una guayaba y un mango, añade gajos de una naranja, rodajas de kiwi y fresas cortadas por la mitad.

Mezcla en un tazón y agrega un chorrito de jugo de limón para realzar los sabores y añadir un extra de vitamina C.

Sirve fría para un desayuno o merienda refrescante. Esta ensalada no solo es deliciosa, sino que también proporciona una dosis poderosa de antioxidantes para enfrentar el cambio de clima.

Una dieta equilibrada es la clave

Es recomendable mantener una dieta equilibrada, beber suficiente agua y evitar el exceso de azúcares procesados.

Si tienes alergias o condiciones médicas, consulta a un nutricionista antes de hacer cambios drásticos en tu dieta. Con estas frutas, tu cuerpo estará mejor preparado para resistir las variaciones climáticas y mantenerse saludable.