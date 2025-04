Cinco detenidos por contrabando de combustible en La Concordia, de Santo Domingo de los Tsáchilas

Cinco hombres fueron detenidos por ser sospechosos de contrabando de combustible. Ocurrió el miércoles 16 de abril en La Concordia, de Santo Domingo de los Tsáchilas. Policías que andaban patrullando observaron que de un camión caía un líquido amarillento. Se trata de un camión HINO color blanco que su cajón iba cubierto con una carpa negra. Inmediatamente los uniformados le pidieron al conductor que parara la marcha del vehículo.

En primera instancia los implicados dijeron que llevaban agua. Cuando los agentes abrieron la puerta de atrás observaron varias cisternas de combustible, se trata de diésel de contrabando. En la cabina del camión iban dos personas, un adulto y un menor de edad. No tenían documentos de lo que trasladaban. Michael Ignacio C. H., de 30 años de edad era el conductor que quedó detenido. Junto a él estaba J. D. Z. M., de 17 años de edad, que por ser menor de edad quedó aislado mientras se realizan las investigaciones.

Luego, el conductor implicado recibió una llamada. Minutos después llegaron sujetos en una camioneta de forma sospechosa. Tres hombres más quedaron aprehendidos para investigaciones. Se trata de Yordi Lenin C. R., de 31 años de edad, Nelson David M. C., de 24 años de edad y Juan José T. V., de 33 años de edad. Ellos también resultaron aprehendidos.

Como parte de los indicios se incautó 20 cisternas de 250 galones cada una y cuatro tanques color azul, de 50 galones cada uno. En total se incautaron 5.200 galones de combustible ilegal, diésel. Estas evidencias quedaron ingresadas en los patios de retención vehicular de la Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, para las investigaciones respectivas.

Se investiga contrabando de combustible

El camión y la camioneta fueron retenidos y quedaron ingresados en los patios de la Policía Judicial mientras se realizan los procedimientos e investigaciones. Además, entre los indicios están seis celulares y dinero en efectivo.

Hoy, 17 de abril se realizó la audiencia de calificación de flagrancia por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleos o biocombustibles.

Yordi Lenin C. R., Nelson David M. C., y Juan José T. V. (quienes llegaron en la camioneta) quedaron el libertad. Mientras, Michael Ignacio C. H. quien conducía el vehículo quedó con medidas cautelares. Él se someterá al procedimiento directo y la audiencia de juicio se realizará en mayo. Mientras, no podrá salir del país y deberá presentarse todos los días de la semana en la Fiscalía (5).