COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Cierre de Magis TV: La piratería audiovisual recibe un duro golpe en Argentina

La Justicia argentina ordenó el bloqueo definitivo de Magis TV, la aplicación pirata de streaming que ofrecía contenido ilegal a miles de usuarios en el país.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Magis TV, es una plataforma de streaming no autorizada que ofrec acceso gratuito a señales de televisión, series, películas y eventos deportivos sin contar con licencias legales.
Magis TV, es una plataforma de streaming no autorizada que ofrec acceso gratuito a señales de televisión, series, películas y eventos deportivos sin contar con licencias legales.
Magis TV, es una plataforma de streaming no autorizada que ofrec acceso gratuito a señales de televisión, series, películas y eventos deportivos sin contar con licencias legales.
Magis TV, es una plataforma de streaming no autorizada que ofrec acceso gratuito a señales de televisión, series, películas y eventos deportivos sin contar con licencias legales.

Redacción

Redacción ED.

La era de la televisión gratis (pero ilegal) llegó a su fin en Argentina con el bloqueo definitivo de Magis TV. Esta aplicación permitía ver series, películas y canales en vivo sin pagar suscripción, lo que la convirtió en una de las más populares del país. La medida afecta a cientos de miles de usuarios que usaban el servicio a diario en diversos dispositivos.

El cierre de Magis TV responde a una orden judicial que busca frenar la transmisión ilegal de contenido de plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video. Durante años, esta aplicación se operó al margen de la ley, nunca estuvo disponible en las tiendas oficiales de Android o iOS y se descargaba a través de archivos APK externos.

Con la disposición judicial, el formato APK dejará de funcionar, impidiendo que los usuarios puedan reproducir películas, series y canales de televisión.

El bloqueo en Argentina es consecuencia directa de las denuncias presentadas por diversas plataformas legales, que alegaron que la aplicación violaba masivamente los derechos de autor al retransmitir contenido sin licencias oficiales. La Justicia determinó que la app debía dejar de operar de inmediato, cerrando uno de los servicios piratas más usados en el país y enviando un mensaje claro contra la piratería digital.

Un modelo de negocio ilegal

El modelo de negocio de Magis TV se basaba en la completa irregularidad. Mientras que plataformas legales pagan millones de dólares en licencias y cumplen normativas internacionales para distribuir contenido, Magis TV no abonaba ningún derecho. En la práctica, la aplicación robaba señales de televisión y retransmitía películas y series sin autorización.

Esto la convertía en un servicio que no solo afectaba económicamente a las productoras, sino que también desincentivaba el pago por servicios oficiales, afectando negativamente al ecosistema digital de la región.

La piratería audiovisual es un problema global que genera pérdidas económicas significativas y afecta la viabilidad de la producción de nuevas obras. En este contexto, el cierre de Magis TV busca frenar el acceso a un sistema que funcionaba al margen de la ley.

La plataforma, que en su momento cambió de nombre a Fujo TV para intentar evadir el bloqueo, fue acusada también de monopolio de dominios y ofrecer acceso ilegal a eventos deportivos, lo que la ponía en la mira de las autoridades.

Los riesgos de usar aplicaciones pirata

Más allá de la ilegalidad, las autoridades han advertido que el uso de Magis TV y aplicaciones similares podía ser peligroso para los dispositivos de los usuarios. Al no estar disponibles en tiendas oficiales, la instalación se realizaba mediante archivos APK no verificados, lo que incrementaba el riesgo de descargar software malicioso (malware).

Entre los peligros más comunes para los usuarios se encontraban:

  • Instalación de virus y troyanos al descargar archivos de fuentes no seguras.
  • Robo de datos personales, ya que la aplicación solicitaba información como correos electrónicos y números de teléfono sin el respaldo oficial necesario.
  • Acceso no autorizado a documentos privados almacenados en celulares, computadoras o televisores inteligentes.
  • Exposición de la red Wi-Fi doméstica, lo que comprometía la seguridad de todos los dispositivos conectados a ella.

En los otros países qué pasará

Estos riesgos ponen en evidencia que, además de ser una actividad ilegal, usar Magis TV podía comprometer la seguridad digital y la privacidad de los usuarios. Con su cierre definitivo, la única alternativa para acceder a contenido de calidad de forma segura y legal es recurrir a las plataformas oficiales de streaming.

A pesar de los bloqueos, usuarios reportan que la plataforma sigue apareciendo con nuevas direcciones IP, lo que mantiene viva la conversación sobre su funcionamiento y disponibilidad en varios países de América Latina, incluyendo Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, Perú, Uruguay y Chile. Por ahora, sin embargo, se desconoce si habrá un cierre definitivo en todo el mundo.(10).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Mucho cuidado con la sal! Estudio advierte que su consumo excesivo inflama el cerebro

“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito

Quito: armas blancas, drogas y objetos peligrosos en operativos de transporte público

Nuevo Bachillerato Técnico para personas con estudios incompletos se implementa en planteles de Ecuador

Clausuran camal clandestino en Quito donde inflaban pollos con agua para aumentar su peso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Mucho cuidado con la sal! Estudio advierte que su consumo excesivo inflama el cerebro

“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito

Quito: armas blancas, drogas y objetos peligrosos en operativos de transporte público

Nuevo Bachillerato Técnico para personas con estudios incompletos se implementa en planteles de Ecuador

Clausuran camal clandestino en Quito donde inflaban pollos con agua para aumentar su peso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Mucho cuidado con la sal! Estudio advierte que su consumo excesivo inflama el cerebro

“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito

Quito: armas blancas, drogas y objetos peligrosos en operativos de transporte público

Nuevo Bachillerato Técnico para personas con estudios incompletos se implementa en planteles de Ecuador

Clausuran camal clandestino en Quito donde inflaban pollos con agua para aumentar su peso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO