Científicos investigan el origen de meteoritos únicos hallados en el desierto del Sahara

Analizaron las muestras

El análisis de las muestras se realizó con técnicas avanzadas, incluyendo espectroscopía, microscopía electrónica y análisis isotópico. Los resultados muestran una composición dominada por piroxenos sin hierro. Ademàs, de olivino pobre en hierro y sulfuros raros como la oldhamita, una combinación no observada en otros meteoritos, como las aubritas, que también son ricas en enstatita pero carecen de clinopiroxeno como mineral dominante.

La hipótesis de que estos meteoritos provienen de Mercurio se basa en su similitud con los datos recolectados por la sonda MESSENGER de la NASA, que orbitó el planeta entre 2011 y 2015. Los datos de MESSENGER revelaron que la superficie de Mercurio es pobre en hierro, rica en sulfuros y contiene altas concentraciones de olivino y piroxeno, características que coinciden con las de NWA 15915 y KG 022. Además, el albedo geométrico de KG 022, que mide 0,41, es significativamente más alto que el de los asteroides tipo D, los cuales rara vez superan 0,05.

Provendrían de Mercurio

Esta reflectancia atípica sugiere que los meteoritos podrían provenir de un cuerpo planetario, como Mercurio, en lugar de un asteroide del cinturón principal. Otro aspecto destacado es la antigüedad de las rocas. Los análisis indican que NWA 15915 y KG 022 se formaron hace aproximadamente 4.528 millones de años. Una edad que supera en unos 500 millones de años la estimada para la mayoría de las superficies visibles de Mercurio, basadas en el conteo de cráteres.

Los investigadores sugieren que estas rocas podrían provenir de zonas más antiguas de la corteza del planeta, no visibles actualmente. Sin embargo, esta diferencia temporal genera dudas. Sean Solomon, investigador principal de la misión MESSENGER y profesor en la Universidad de Columbia, señaló que la edad de los meteoritos no coincide con la corteza conocida de Mercurio, aunque reconoció que comparten características geoquímicas con los materiales de su superficie, como la baja presencia de hierro y la presencia de minerales ricos en azufre.

Antecedentes y desafíos de la hipótesis

No es la primera vez que se intenta vincular meteoritos con Mercurio. En 2012, el meteorito NWA 7325 generó interés por un posible origen mercuriano, pero análisis posteriores descartaron esta teoría debido a un exceso de cromo incompatible con los datos de MESSENGER. Asimismo, las aubritas, un tipo de meteorito rico en enstatita, se han considerado candidatas para provenir del manto de Mercurio, pero sus características químicas no encajan completamente con las observaciones orbitales.

El estudio de Rider-Stokes subraya que NWA 15915 y KG 022 ofrecen una oportunidad única para estudiar materiales que podrían ser análogos a la superficie de Mercurio. Sin embargo, la falta de dataciones absolutas de la corteza del planeta, basadas únicamente en estimaciones indirectas como el conteo de cráteres, dificulta confirmar su origen.

La misión

La comunidad científica espera que la misión BepiColombo, una colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), proporcione datos clave. La sonda, que entrará en órbita alrededor de Mercurio a finales de 2026, realizará análisis espectrales y geoquímicos de alta resolución. Estos podrían confirmar o descartar similitudes con estos meteoritos. Olivier Namur, de la Universidad de Lieja, destacó que contar con análogos terrestres de la superficie de Mercurio será fundamental para interpretar los datos que BepiColombo recopile.

Por su parte, Francesca Capria, astrofísica del INAF en Italia, enfatizó la necesidad de combinar datos de laboratorio, telescopios y misiones espaciales para avanzar en esta investigación. El reconocimiento de meteoritos de otros cuerpos celestes, como Marte o la Luna, ofrece un precedente. Los meteoritos marcianos fueron identificados tras coincidir químicamente con datos de las sondas Viking en la década de 1970. Mientras que las muestras lunares se confirmaron tras las misiones Apolo y Luna.

Verificación del origen

Este historial sugiere que la verificación del origen de NWA 15915 y KG 022 dependerá de datos más precisos de Mercurio. Ben Rider-Stokes presentará los resultados de su estudio en la reunión anual de la Sociedad Meteorítica, que se celebra esta semana en Perth, Australia. Durante el evento, se espera que los científicos debatan las implicaciones de estos hallazgos. Ademàs, de su relevancia para el estudio de los materiales primigenios del sistema solar. Un debate científico en cursoA pesar de los indicios, la comunidad científica mantiene una postura cautelosa.

Sean Solomon expresó que es poco probable que NWA 15915 y KG 022 provengan de Mercurio, aunque no descarta su valor para entender procesos geoquímicos similares a los del planeta. Rider-Stokes, por su parte, señaló que, aunque no se puede demostrar definitivamente que los meteoritos no son de Mercurio. Su origen seguirá siendo un tema de discusión hasta que nuevos datos, como los de BepiColombo, aporten claridad.

Plantemiento del estudio

El estudio también plantea que, de no provenir de Mercurio, estas rocas podrían ser restos de planetesimales primitivos. Restos ya extintos en el sistema solar, lo que las haría igualmente valiosas para comprender la formación de los planetas. Implicaciones para la ciencia planetaria. El análisis de NWA 15915 y KG 022 no solo busca esclarecer su origen, sino también contribuir al conocimiento de los procesos de formación planetaria. La posibilidad de que fragmentos de Mercurio hayan llegado a la Tierra abre nuevas preguntas. Entre ellas sobre cómo los impactos y las eyecciones de material ocurren en planetas cercanos al Sol.

La misión BepiColombo será un hito en esta investigación. Sus instrumentos, diseñados para estudiar la composición y estructura de Mercurio, podrían proporcionar datos que permitan comparar directamente la superficie del planeta con estos meteoritos. Hasta entonces, NWA 15915 y KG 022 seguirán siendo un enigma, representando tanto un posible vínculo con Mercurio como un testimonio de los orígenes del sistema solar. (27)