COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Copa Sudamericana

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Cienciano, con Carlos Garcés, cayó 0-2 ante Bolívar en Cusco, quedando eliminado de la Copa Sudamericana con un global de 0-4 en octavos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana
Cienciano pierde ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana.
Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana
Cienciano pierde ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Cienciano perdió 0-2 ante Bolívar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Perú, quedando eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana tras un global de 4-0, con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Derrota en casa y despedida del torneo

Cienciano, con la participación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, fue derrotado 0-2 por Bolívar. Los goles bolivianos fueron anotados por Martín Cauteruccio a los 15 minutos desde el punto penal y Damián Batallini a los 46 minutos del primer tiempo.

Carlos Garcés muestra su descontento por no poder acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.
Carlos Garcés muestra su descontento por no poder acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

El encuentro mostró a un Cienciano con 57% de posesión y 19 disparos al arco, frente a 11 de Bolívar, que completó 203 pases correctos contra 342 de los locales. A pesar de las estadísticas, los cusqueños no lograron vulnerar la portería defendida por Carlos Lampe, quien realizó cinco atajadas clave.

Garcés, de 35 años, jugó los 90 minutos pero no pudo marcar. Bolívar, dirigido por Flavio Robatto, avanzó a los cuartos de final con un global de 0-4, tras vencer también 0-2 en el partido de ida en La Paz.

Goles tempranos sellan la serie

El primer gol llegó a los 15 minutos, cuando Maximiliano Amondarain cometió una falta dentro del área, sancionada como penal. Cauteruccio, exjugador de Sporting Cristal, convirtió desde los 12 pasos, sumando su cuarto gol en la Copa Sudamericana 2025, tras anotar también en el partido de ida y en ambos duelos contra Palestino en la fase previa.

Al cierre del primer tiempo, a los 46 minutos, Batallini cabeceó un centro de José Sagredo, superando al arquero Juan Cruz Bolado tras una desatención defensiva, según libero.pe. Cienciano intentó reaccionar en la segunda mitad, con un tiro libre de Alejandro Hohberg que Lampe desvió al córner al minuto 77, pero no logró descontar.

Bolívar mantuvo el control táctico, priorizando la gestión del tiempo y la solidez defensiva. No se registraron tarjetas rojas en el encuentro, arbitrado por el ecuatoriano Augusto Aragón, con Franklin Congo en el VAR.

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025, en su 24ª edición, reúne a 44 equipos en su fase inicial, con 16 avanzando a los octavos de final, según CONMEBOL. Cienciano, líder invicto del Grupo H con 10 puntos, superó a Atlético Mineiro, Caracas y Deportes Iquique, pero no pudo mantener su nivel en esta fase, afectado por las salidas de Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada.

Bolívar, tercero en la Primera División boliviana con 33 puntos, llegó tras golear 6-0 en el global a Palestino en los play-offs. Su efectividad en La Paz (2-0) y en Cusco consolidó su pase, apoyados por Cauteruccio, con cinco goles y dos asistencias en siete partidos con el club.

Próximos pasos para ambos equipos

Cienciano, dirigido por Carlos Desio, se despidió del torneo y ahora se enfocará en la Liga 1 2025, donde ocupa el décimo puesto con 5 puntos tras seis fechas del Torneo Clausura. Su próximo partido será ante Atlético Grau el 24 de agosto en Lima. Bolívar enfrentará a Atlético Mineiro o Godoy Cruz en los cuartos de final, con fechas por confirmar entre el 16 y 18 de septiembre.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Apnea social: cómo los fines de semana pueden afectar tu sueño y tu salud

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO