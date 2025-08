Christina Applegate sentía tanto dolor que buscaba consuelo en las enfermeras

La actriz Christina Applegate, conocida por películas como ‘El club de las madres rebeldes’ y series como ‘Matrimonio con hijos’, estuvo recientemente hospitalizada por una infección renal que se extendió a ambos riñones, causando dolores severos.

La famosa, que lucha contra la esclerosis múltiples, compartió su experiencia en su podcast MeSsy, que fue grabado desde el hospital.

La dolencia de Christina Applegate

Christina Applegate, de 53 años, explicó que comenzó a sentirse mal durante un viaje a Europa para visitar a su familia. Por esa razón, acudió directamente al hospital al llegar a Los Ángeles, para evitar una emergencia en la madrugada. “No quería despertarme a las tres de la mañana y tener que correr a urgencias”, afirmó Applegate en MeSsy, podcast que co-conduce con Jamie-Lynn Sigler.

Añadió que exigió ser admitida y pidió “todas las pruebas posibles” para obtener respuestas sobre su malestar. Al día siguiente, despertó con un dolor intenso en el costado derecho, que describió como “insoportable”.

Inicialmente, pensó que podía ser apendicitis: “Mi cabeza pensó: ‘mi apéndice está reventando’”. El dolor, que se extendía desde la espalda hacia el frente, la llevó a “gritar” de agonía. Los médicos ordenaron una tomografía computarizada de emergencia a las 2 de la mañana, que reveló una infección renal en el riñón derecho, que luego se extendió al izquierdo.

Tratamiento y emociones durante la hospitalización

Applegate recibió antibióticos intravenosos para tratar la infección, que requirió una estancia hospitalaria de siete días.

Durante su internación tuvo momentos de vulnerabilidad emocional: “A veces me aferro a las enfermeras llorando, como una loca”. Añadió que estaba “aguantando un mar de lágrimas” mientras grababa el podcast desde el hospital.

La grabación del episodio, titulado Live from the Hospital, no la planeó desde la casa de salud, sino que coincidió con su internación. “No estoy aquí porque pensé que grabar desde el hospital era una gran idea. Estaba programado, y no me han dejado irme porque las cosas están complicadas, pero voy a estar bien”, aseguró Christina Applegate a sus oyentes.

Christina Applegate y su batalla con la esclerosis múltiple

Esta hospitalización se suma a los desafíos de salud que Applegate enfrenta desde su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021.

En un episodio de MeSsy de marzo de 2025, reveló que ha estado internada más de 30 veces en los últimos tres años por síntomas como vómitos, diarrea y dolores intensos. “He pasado por pruebas inimaginables y mucha radiación con tomografías”, afirmó, señalando que los médicos no han encontrado una causa clara para estos síntomas, aunque su neurólogo indica que no son típicos de la esclerosis múltiple.

Christina Applegate ha sido abierta sobre el impacto de la enfermedad en su vida diaria, describiendo en noviembre de 2024 en MeSsy cómo enfrenta “dolores agudos, entumecimiento y fatiga” que la mantienen en cama. (13).