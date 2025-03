Compártelo con tus amigos:

¡Drama en la cocina! Christian Norris se despide de MasterChef Celebrity Ecuador 2, y la Flaca Guerrero le dedica un mensaje que derrite a todos.

Christian Norris, el carismático presentador galapagueño, quedó eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador 2 el 5 de marzo de 2025 en las cocinas de Teleamazonas, en Quito. Un cordero pasado de punto lo sacó del top 7, dejando solo a siete famosos en la pelea por el título.

La noche del 5 de marzo fue de infarto en MasterChef Celebrity Ecuador 2. Christian Norris, conocido por su programa de viajes y su vibra relajada, no logró impresionar a los jueces con su plato. El reto era un cordero jugoso, pero el suyo terminó más seco que chiste malo. Así, el galapagueño de 48 años colgó el delantal, y las redes estallaron.

La sorpresa no fue solo la salida de Norris, sino el momento emotivo con María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero. La química entre ambos era evidente desde el arranque del reality, tanto que se desataron rumores de una posible relación, sin embargo, La Flaca desmintió aquello.

Con la voz entrecortada, el actor le dedicó unas palabras a la deportista que dejaron a todos sin palabras: “Eres una mujer hermosa, sensible, inteligente, completa. Así que no voy a decir que esto se acaba aquí, porque voy a seguir buscándote y viendo dónde estás. Espero que hagas tu vida como tú quieres y que seas muy feliz, y si no, te espero en Ecuador”.

El mensaje de la Flaca Guerrero a Christian Norris

La Flaca, quien ya está en el top 7, había dicho antes que Christian Norris era “el más guapo” del concurso. Su amistad, llena de risas y apoyo, fue un “plus” de esta temporada. Por eso, también se manifestó ante la salida de su amigo. Desde su cuenta de Instagram escribió: “Gracias por escucharme en mis momentos más difíciles. Gracias por correr conmigo todo este tiempo, porque correr era lo único que me mantenía a flote en esta competencia, y tú fuiste el único de todos mis compañeros que se levantaba temprano y me acompañaba para que no lo hiciera sola”.

No es la primera vez que un favorit, como Norris, se va por un tropiezo. Recordemos a Naíza, eliminada el 12 de febrero por una hamburguesa seca. Con solo siete competidores en pie, la presión sube en MasterChef Celebrity Ecuador 2 . La Flaca, Karol Noboa y Álex Vizuete siguen firmes, pero el camino al título se pone más picante.

Christian Norris deja el reality, pero su carisma y el mensaje de la Flaca quedan grabados. ¿Quién será el próximo en caer?

