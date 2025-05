Christian Nodal se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años

El cantante Christian Nodal reveló que sintió atracción por Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y él 18, durante la gira Jaripeo Sin Fronteras en 2018, desatando críticas en redes sociales.

La confesión la hizo durante una entrevista con el comediante Mike Salazar, difundida vía YouTube y donde admitió que «está bien mal».

Christian Nodal puso sus ojos en Ángela Aguilar

El artista, de 26 años, explicó que estaba consciente de que su gusto por Ángela, que ahora tiene 21, no era correcto. “Es que está bien mal que lo diga, hermano, pero yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces, cuando yo conocí a Ángela dije, ‘guau, tiene un talentazo’, y yo tenía 18 años, pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13”, dijo.

“La cuestión era (…) que yo la miraba y decía ‘talentazo’, ella toda hermosa y, claro, era como estaba guapísima y demás”, agregó el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, añadiendo que la entonces adolescente lo ponía nervioso. “Y yo siempre me ponía nervioso cada que estábamos, que compartíamos en ruedas de prensa para ‘Jaripeos sin frontera’ y demás”, precisó.

Pepe Aguilar estaba vigilante

Christian Nodal reveló que, en aquella época, inclusive Pepe Aguilar tomó medidas para mantenerlo separado de su hija. “Mi suegro tenía… yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y que los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, explicó.

Por ese motivo, el cantautor indicó que lo sentía por su ahora pareja no pasó más allá, aunque sí reconoció al respecto que: “Yo trataba de disfrazar como que mi… me gustaba con un ‘ah, pues es talento, quiero trabajar con ella’”.

Una relación rodeada de polémicas

Nodal y Aguilar, ahora casados, se conocieron durante la gira Jaripeo Sin Fronteras, que comenzó el 10 de enero de 2018 en Los Ángeles, según Billboard. En ese entonces, Ángela, hija de Pepe Aguilar, tenía 13 años, mientras que Nodal, ya un artista consolidado, tenía 18. Ambos colaboraron en eventos como los Premios Juventud 2019, interpretando temas como “Volver, Volver” y “Cielito Lindo”.

La pareja confirmó su relación en junio de 2024, semanas después de que Nodal anunciara su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti, nacida en 2023.

Nodal y Aguilar se casaron el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada en Morelos, México. Esa noticia causó gran controversia en la farándula internacional, ya que la joven artista fue señalada de acabar con la familia que Nodal había formado con Cazzu. Incluso, se destacó que ambas mujeres eran amigas.