Compártelo con tus amigos:

Christian Nodal se sincera sobre el hate que recibe Ángela Aguilar y su familia, soltando verdades que callan bocas y levantan ánimos.

Christian Nodal rompió el silencio sobre el odio que su esposa Ángela Aguilar enfrenta en redes sociales, en una entrevista con N+. Y es que el cantante decidió defender su amor y su paz mental frente a las críticas.

El rey del regional mexicano no se guardó nada. En plena promoción de su concierto en la Plaza de Toros México, Nodal habló claro sobre el acoso digital que ha sacudido a su familia desde su boda con Ángela en julio de 2024. “De eso van las redes sociales hoy, pero lo bonito es dormir tranquilo con la conciencia limpia”, soltó el cantante de 26 años, dejando en claro que no le tiembla la voz para proteger a los suyos.

El hate no es nuevo para esta pareja. Todo explotó tras su romance relámpago, apenas semanas después de que Nodal terminara con Cazzu, madre de su hija Inti. Desde entonces, Ángela, de 21 años, ha sido el blanco favorito de los trolls. Pero Nodal no se achica: “Trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también”, expresó. “Entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”.

En X, las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario escribió: “Ángela no merece tanto odio, ¡qué fuerte Nodal!”. La pareja sigue firme, aunque las críticas no paran.

Christian Nodal y Ángela: un amor bajo fuego

El contexto es puro fuego . La boda sorpresa de Nodal y Ángela en Morelos desató teorías y señalamientos, desde infidelidades hasta estrategias de imagen. Comparado con otros escándalos, como el de Belinda y Nodal en 2022, este lío sigue dando de qué hablar. Pero el sonorense tiene claro su juego: enfocarse en la música y su familia.

El próximo 14 de marzo, Christian Nodal subirá al escenario con Los Plebes del Rancho, un show que promete ser épico. Mientras, Ángela se mantiene más reservada, apareciendo solo en eventos clave.

Kerlley Ponce