Christian Nodal irradia felicidad al hablar de su sólida relación con Ángela Aguilar

El reconocido cantante Christian Nodal, usualmente reservado en lo que respecta a su vida personal, ofreció recientemente un atisbo de la profunda conexión que comparte con su esposa, la talentosa Ángela Aguilar. A pocos meses de celebrar su primer aniversario de matrimonio, Nodal compartió detalles reveladores de cómo su amor florece y se consolida día a día.

En un encuentro con los medios, el intérprete de éxitos como “Adiós Amor” se mostró visiblemente entusiasmado al describir la evolución de su relación con la hija de Pepe Aguilar. “Yo sigo manteniendo el amor como lo sentí desde el principio, creo que va creciendo y va transformándose en muchas cosas y va encarrilado por un buen camino”, afirmó Nodal, dejando entrever la solidez de su vínculo.

Orgullo y emoción por el talento de Ángela Aguilar

Al ser consultado sobre el emotivo tema que Ángela Aguilar le dedicó, titulado “El Equivocado”, Nodal no escatimó en elogios hacia su esposa. El cantante expresó su profundo orgullo por el trabajo artístico de Ángela, destacando la madurez y la conexión emocional que transmite su nuevo álbum.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado que creo que van a poder sentirla”, manifestó Nodal, resaltando la autenticidad y la evolución artística de su pareja.

La canción «El Equivocado» conmueve a Christian Nodal hasta las lágrimas

Nodal también compartió un momento íntimo al recordar la primera vez que escuchó “El Equivocado”. El cantante confesó que la profundidad de la letra y la interpretación de Ángela lo conmovieron hasta el punto de derramar algunas lágrimas.

“Cuando me mostró la canción del equivocado me tocó profundamente el corazón. No me dijo, ‘es para ti’ pero… me quedó el saco. Entonces me lo puse”, reveló el cantante, subrayando la conexión personal que sintió con el tema.

Colaboración apasionada en el vídeo musical

La complicidad entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se extendió al ámbito profesional cuando su esposa le propuso colaborar en el video musical de “El Equivocado”. Nodal aceptó la invitación con gran entusiasmo, demostrando su apoyo incondicional a los proyectos de Ángela.

“Le dije, ‘mami, cuenta conmigo para lo que sea’ (…) Creo que salió un resultado muy hermoso y me siento muy feliz”, aseguró Nodal, evidenciando la armonía y el trabajo en equipo que caracterizan su relación.

Primer aniversario de un amor consolidado

El próximo 24 de julio marcará un hito en la historia de amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que celebrarán su primer año de casados. La pareja unió sus vidas en una ceremonia íntima celebrada el año pasado en una hacienda ubicada en Morelos, México, cerca de Cuernavaca.

Su relación se hizo pública poco después de que Nodal finalizara su vínculo con Cazzu, la madre de su hija Inti. A pesar de la atención mediática, Nodal y Aguilar han construido una relación sólida, basada en el amor y el respeto mutuo.