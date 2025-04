Chris Martin confiesa su lucha con la depresión. Esto hace para superarla

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, reveló desde Hong Kong que enfrenta depresión, compartiendo en un video de Instagram estrategias personales para sobrellevarla. Su mensaje, grabado tras un concierto, busca inspirar a fans que también luchan con su salud mental.

La gira Music of the Spheres (Música de las Esferas) de Coldplay ha llenado estadios, pero tras un show en Hong Kong, Chris Martin decidió hablar de algo más profundo. Sentado junto al Victoria Harbour, el cantante de 48 años confesó: “He notado que algunas personas, incluyéndome, están luchando un poco con la depresión”. Su video, publicado en la cuenta oficial de la banda, no solo agradeció a los fans, sino que ofreció herramientas para enfrentar momentos oscuros.

“Quise compartir cosas que me ayudan en la gira y en la vida, esperando que les sirvan”, dijo Martin. Entre sus consejos están la escritura libre, la meditación trascendental y escuchar música como Music For Psychedelic Therapy (Música para Terapia Psicodélica) de Jon Hopkins. El clip, lleno de sinceridad, se viralizó rápidamente.

Chris Martin lleva una lucha de años

No es la primera vez que Martin toca el tema de la salud mental. En 2016, tras su divorcio de Gwyneth Paltrow, confesó a The Sunday Times que sufrió un año de depresión: “Despertaba deprimido todos los días”. En esa época, encontró refugio en el poema The Guest House (La Casa de Huéspedes) de Rumi, que lo ayudó a aceptar sus emociones. Más recientemente, en 2023, le dijo a NME que la creación de Moon Music fue una forma de “encontrar luz en tiempos oscuros”.

Su pareja, Dakota Johnson, también ha elogiado su apoyo emocional. En 2023, durante un evento de la Hope for Depression Research Foundation (Fundación Esperanza para la Investigación de la Depresión), Dakota reveló cómo Martin la ayudó en un episodio depresivo con un comentario lleno de humor: “Cariño, llevas una camiseta de Cats”. Este respaldo mutuo refleja su compromiso con normalizar las conversaciones sobre salud mental.

Herramientas para la resiliencia

En su video, Martin detalló prácticas que lo mantienen a flote. La escritura libre implica escribir pensamientos durante 12 minutos y luego desechar el papel, una técnica que, según Positive Psychology, ayuda con trastornos como la ansiedad o la depresión. También mencionó la meditación trascendental, que practica desde hace años, y escuchar música instrumental para calmar la mente. “A veces, solo necesitas sentarte y respirar”, añadió.

Estas estrategias no son nuevas en la farándula. Artistas como Selena Gómez, quien habló de su ansiedad en 2020, o Demi Lovato, abierta sobre su bipolaridad, han usado plataformas similares para inspirar. Martin, sin embargo, destaca por su tono cercano, como si charlara con un amigo.

Un ícono que inspira

En el contexto de Hong Kong, donde la salud mental ha ganado atención tras la pandemia, su mensaje fue especialmente significativo. Según South China Morning Post, los casos de depresión aumentaron un 20% en offrecen un espacio para conversaciones abiertas, y Martin contribuyó a este cambio.

Chris Martin no solo lidera Coldplay, sino que también abre caminos al hablar sin filtros de depresión. Su honestidad desde Hong Kong no solo humaniza a una estrella, sino que invita a sus fans a cuidarse. Mientras continúa la gira Music of the Spheres (Música de las Esferas), su legado trasciende la música, tocando corazones con empatía. ¡Grande, Chris!