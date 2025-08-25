Choque frontal de motocicletas deja dos muertos y un herido en Santo Domingo

Un accidente de tránsito registrado el sábado 23 de agosto de 2025 a las 23h00 en el Km 1 del recinto Cristóbal Colón, parroquia Valle Hermoso en Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó como resultado dos personas fallecidas, un herido y daños materiales en los vehículos involucrados.

Identificaron a las víctimas como Patricio Mateo Saldarriaga Solórzano (25 años) y Kevin Francisco Giler Caiza (22 años), quienes se movilizaban en motocicletas que impactaron de manera frontal.

Choque frontal entre motociclistas

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el ECU 911, tras el choque, los cuerpos de los dos jóvenes quedaron a un costado de la vía, sobre la vereda, junto a las motocicletas. En el sitio se presentó personal especializado del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) para realizar el levantamiento de evidencias y trasladar los cuerpos al Centro Forense de Santo Domingo.

Un agente de tránsito indicó que la motocicleta conducida por Saldarriaga se impactó de frente contra la otra moto. Testigos que habitan en la zona aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo producto del impacto, lo que los llevó a salir de inmediato hacia la vía.

Además de las dos víctimas mortales, una persona que viajaba como acompañante de Saldarriaga resultó herida. Los equipos de emergencia lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron para recibir atención médica, aunque hasta el cierre de este reporte no habían revelado su identidad ni su estado de salud.

Reacción de la comunidad y familiares

La noticia generó conmoción en los habitantes de Valle Hermoso. Vecinos del recinto relataron que este tramo de la vía es considerado peligroso, pues registra alto tránsito vehicular durante las noches.

El domingo 24 de agosto de 2025, los familiares de las víctimas acudieron al centro forense para retirar los cuerpos. Prefirieron no ofrecer declaraciones de lo ocurrido. Sin embargo, se conoció que Giler residía en el recinto Dos Ríos y que será velado en la casa de sus abuelos en dicho sector. Deja en orfandad a una niña pequeña.

Por su parte, la familia de Saldarriaga informó que él trabajaba en una plantación de piña y que lo velarán en la vivienda de sus padres, ubicada en la vía hacia el recinto Cristóbal Colón. La comunidad expresó solidaridad con las familias y lamentó la pérdida de dos jóvenes trabajadores.

Contexto vial en la provincia

Los accidentes de tránsito en Santo Domingo de los Tsáchilas han incrementado en los últimos meses, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional. La parroquia Valle Hermoso se ha visto especialmente afectada debido a la falta de señalización, exceso de velocidad y escasa visibilidad en varios tramos carreteros.

Autoridades de tránsito insisten en la importancia del respeto a los límites de velocidad, el uso de casco homologado y la prudencia en las vías. En este caso, el impacto frontal de las motocicletas refuerza la alerta sobre los riesgos de circular por zonas de alta peligrosidad en horas de la noche.

El Siat continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro. Los agentes incorporarán la información recabada en el parte policial, que servirá de base para posibles procesos judiciales y estadísticos. (M.F.A.)