Chone City, Independiente Paucar, Indeco y Liga de Portoviejo, campeones del Mundialito 2025

Chone City, Independiente Paucar Dragonas, Indeco y Formativas de Liga de Portoviejo ganaron el Mundialito Portoviejo Cup 2025 en las finales disputadas en el Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo. Destacando en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Sub-15, consolidando el talento juvenil ecuatoriano.

Triunfos en las categorías juveniles

La segunda edición del Mundialito Portoviejo Cup 2025, celebrada del 18 al 24 de agosto en Portoviejo, reunió a 132 escuelas de fútbol de Portoviejo, Manabí, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia, en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Sub-15.

Las finales, disputadas el 24 de agosto en el Estadio Reales Tamarindos, coronaron a Chone City, Independiente Paucar Dragonas, Indeco y Formativas de Liga de Portoviejo como campeones.

En la categoría Sub-9, Chone City venció 3-0 a Marco Véliz con goles de Stefano Suárez Marcillo (12’), Sebastián Loor Gómez (30’ y 32’). En Sub-11, Independiente Paucar Dragonas superó a Federíos por 3-1 en penales tras un empate 0-0.

Dominio en Sub-13 y Sub-15 en el Mundialito

En la categoría Sub-13, Indeco se impuso 4-1 a Chone City. Los goles fueron de Jeremy Salvatierra (10’, 24’, 33’) y Luis Zambrano Bailón (23’), mientras Justin Meza Vera (31’) anotó para Chone City.

En Sub-15, Formativas de Liga de Portoviejo derrotó 3-2 a Marco Véliz con tantos de Jesús Álava Vera (2’), Andrés Panchana Tubay (19’, 25’); por Marco Véliz marcaron Adonis Delgado Chávez (6’) y Mathias Macías Vera (32’).

El torneo, organizado por la Municipalidad de Portoviejo, contó con 6000 deportistas y se desarrolló en siete sedes deportivas.

Goleadores destacados del Mundialito

Los máximos anotadores del Mundialito Portoviejo Cup 2025 fueron Agustín Zambrano Vaca (12 goles) en Sub-9, superando a Yergy Loor Gómez (10 goles) y Bryan Velásquez Solórzano (9 goles).

En Sub-11, Orly Mendoza Macías lideró con 4 goles, seguido por Justin Solórzano Moreira (3 goles) y Neymar Patiño Mala (3 goles). En Sub-13, Luis Fernando Zambrano marcó 10 goles y Jeremy Salvatierra 7 goles. En Sub-15, Andrés Panchana Tubay anotó 11 goles, seguido por Adonis Delgado Chávez y Edwin Laz Ponce con 5 goles cada uno.

El evento destacó por su organización y la participación de clubes de Manabí y Los Ríos. Los goleadores recibieron trofeos en la ceremonia de clausura que se dio en el estadio Reales Tamarindos.

Proyección de talentos juveniles

El torneo, que busca fomentar el talento juvenil, proyectó a jugadores como Andrés Panchana Tubay y Agustín Zambrano Vaca como promesas del fútbol ecuatoriano. Liga de Portoviejo, con su equipo Sub-15, refuerza su tradición formativa.