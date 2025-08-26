COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Chofer de camión herido en intento de asalto en Ventanas

Un chofer de camión sobrevivió a un intento de asalto en Ventanas, donde fue baleado por motociclistas armados que intentaron detenerlo en plena madrugada.
Chofer de camión herido en intento de asalto en Ventanas
hand of man patient suffering and lying in bed in the hospital with a serum on his hand.
Chofer de camión herido en intento de asalto en Ventanas
hand of man patient suffering and lying in bed in the hospital with a serum on his hand.

Redacción

Redacción ED.

Un chofer de camión identificado como Byron Duberli A., de 30 años, resultó herido la madrugada del lunes en un intento de asalto en Ventanas, Los Ríos, en la intersección de las calles Seminario y 28 de Mayo. La víctima fue trasladada al hospital Jaime Roldós Aguilera, donde se recupera tras recibir un disparo en el brazo izquierdo. El ataque ocurrió cuando cuatro hombres en dos motocicletas lo interceptaron en la vía Echeandía–Ventanas.

Ataque armado en plena carretera

Según el informe preliminar, el transportista conducía su camión por el recinto Pijio cuando fue seguido por dos motocicletas. Los ocupantes, armados, le exigieron detener la marcha. Al no obedecer, abrieron fuego contra el vehículo. Una de las balas impactó en el brazo izquierdo del conductor.

Los asaltantes huyeron sin concretar el robo. Tras recibir atención inicial, la víctima quedó ingresada al hospital de la localidad, donde permanece estable. La Policía desplegó patrullajes en la zona, aunque hasta el cierre de esta nota no se reportaban detenciones.

Intento de asalto en Ventanas: transportistas bajo amenaza constante

Conductores de la ruta Ventanas–Echeandía señalaron que los ataques contra transportistas se han vuelto frecuentes. “Todos los días hay robos en la vía, ya no se puede trabajar tranquilo”, comentó un chofer que prefirió mantener el anonimato.

Las denuncias coinciden con estadísticas recientes de la Policía Nacional, que muestran un incremento en los robos a mano armada en la provincia de Los Ríos durante el primer semestre del año. Los transportistas, en particular, se han convertido en un blanco recurrente de la delincuencia organizada.

Intento de asalto en Ventanas: reclamos por mayor control policial

Vecinos de Ventanas y gremios de conductores exigieron mayor presencia policial en los accesos al cantón.

Las autoridades confirmaron que reforzarán los operativos en la vía Echeandía–Ventanas, considerada uno de los tramos más peligrosos por la frecuencia de asaltos. Sin embargo, transportistas advierten que los controles suelen ser temporales y no resuelven de fondo el problema.

Contexto de inseguridad en Ventanas

El cantón Ventanas ha registrado un aumento en los delitos contra la propiedad y la vida en los últimos dos años. Los expertos en seguridad señalan que las rutas rurales de Los Ríos son aprovechadas por bandas delictivas debido a la escasa iluminación, falta de cámaras y presencia limitada de la fuerza pública. Este escenario convierte a los transportistas en un grupo altamente vulnerable (31).

