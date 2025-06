Chespirito: Sin querer queriendo expone tensiones en el icónico viaje a Acapulco

La serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo, estrenada en Max, desvela en su segundo episodio los conflictos personales y profesionales que marcaron el rodaje del especial de El Chavo del 8 en Acapulco, emitido en 1978. Considerado por millones de fans como uno de los momentos más memorables de la televisión latinoamericana, el viaje al balneario mexicano, escondía tensiones entre el elenco. Asimismo, una crisis matrimonial y el inicio de un romance que cambiaría la vida de Roberto Gómez Bolaños, creador del programa.

El especial de Acapulco, una trilogía de episodios que presentó a personajes como el Chavo, Don Ramón, Quico y Doña Florinda disfrutando de un viaje frente al mar, fue un hito en la historia de El Chavo del 8. Con un esfuerzo de producción ambicioso, el proyecto buscaba promocionar un hotel adquirido por Emilio Azcárraga Milmo, entonces propietario de Televisa. Para el público, ver a los personajes vacacionando juntos fue un sueño hecho realidad, consolidando la popularidad del programa en su punto más alto. Sin embargo, la serie biográfica revela que el rodaje estuvo marcado por un clima de tirantez.

Las tensiones del set

Chespirito: sin querer queriendo alterna escenas del pasado (1959) con el éxito televisivo de 1978 para mostrar cómo Roberto Gómez Bolaños intentó salvar su matrimonio con Graciela Fernández durante el viaje a Acapulco. La presencia de Margarita Ruiz, personaje que representa a Florinda Meza, complica la situación. Según la serie, Margarita estaba comprometida con el director de cámaras, Enrique Segoviano, mientras que Gómez Bolaños era padre de cinco hijos. Un malentendido desencadenado por una nota anónima, interpretada por Bolaños como escrita por Margarita, marca el inicio de una relación que más tarde se haría pública.

Además de los conflictos sentimentales, la serie expone la creciente enemistad entre Gómez Bolaños y Carlos Villagrán, quien interpretaba a Quico. En una escena clave, el personaje de Marcos Barragán (representación de Villagrán, interpretado por Juan Lecanda) intenta convencer a Ramón Valdés (Miguel Islas) de abandonar El Chavo del 8 para crear un programa propio. “Es que no me dejan brillar”, reclama Barragán, a lo que Valdés responde con humor: “No me toques esa nalga”, reafirmando su lealtad a Bolaños.

La serie utiliza nombres ficticios como Marcos Barragán y Margarita Ruiz debido a la oposición pública de Carlos Villagrán y Florinda Meza al proyecto. Villagrán, en entrevista con el programa Primera Mano, expresó: “En esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Nadie me ha informado nada”. Esta decisión legal permitió a Max representar hechos inspirados en la realidad sin enfrentar conflictos judiciales directos.

El viaje fue un punto de quiebre en sus protagonistas

El especial de Acapulco se convirtió en un punto de quiebre para el equipo de El Chavo del 8. La serie biográfica, que estrenará un capítulo semanal hasta completar sus ocho episodios, busca mantener la expectativa del público y generar conversación en redes sociales. Max confirmó que esta estrategia responde al interés por explorar los momentos más intensos y polémicos de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Este fue el creador de uno de los programas más icónicos de la televisión.

Con una narrativa que combina drama, nostalgia y revelaciones, Chespirito: sin querer queriendo ofrece una mirada detrás de cámaras a los desafíos personales y profesionales que acompañaron el éxito de El Chavo del 8. Los fans, tanto en México como en América Latina, continúan reaccionando en plataformas digitales. Incluso, compartiendo opiniones sobre las tensiones que marcaron el inolvidable viaje a Acapulco.