Chelsea y Bayer Leverkusen se enfrentan en amistoso con Caicedo e Hincapié como protagonistas

Chelsea, liderado por Moisés Caicedo, se medirá al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié este viernes 8 de agosto de 2025 a las 13h00 en Stamford Bridge, Londres, en un partido amistoso para afinar estrategias antes del inicio de la Premier League y la Bundesliga.

Chelsea regresa tras el Mundial de Clubes

El Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes tras vencer 3-0 al Paris Saint-Germain el pasado 13 de julio, vuelve al césped tras casi un mes sin competencia. Este encuentro será el primero de los dos únicos amistosos programados antes del debut en la Premier League contra Crystal Palace el 17 de agosto.

Bajo la dirección de Enzo Maresca, los Blues buscan recuperar el ritmo competitivo tras un periodo de descanso. El equipo londinense contará con una plantilla reforzada.

En la portería, Robert Sánchez es el titular indiscutible, mientras que Levi Colwill y Marc Cucurella apuntalan la defensa. Por su parte, en el mediocampo, Moisés Caicedo, junto a Enzo Fernández, ofrece solidez y creatividad. En ataque, Pedro Neto, Cole Palmer y Joao Pedro son las principales armas ofensivas.

Sin embargo, el desgaste del Mundial de Clubes genera preocupación entre los aficionados, ya que el equipo ha tenido menos tiempo de preparación que sus rivales domésticos. Este amistoso será una prueba clave para evaluar el estado físico y táctico del plantel.

Bayer Leverkusen, en plena pretemporada

Por su parte, Bayer Leverkusen, dirigido por Erik ten Hag, llega con mayor rodaje tras disputar cuatro partidos amistosos. El equipo alemán superó 1-2 a Fortuna Sittard, donde Piero Hincapié ingresó al minuto 73, y venció 3-0 a Pisa, con el ecuatoriano como titular en el primer tiempo.

Estas actuaciones reflejan la solidez defensiva de Hincapié, quien lidera la zaga junto a Jarell Quansah y Edmond Tapsoba. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Robert Andrich controlan el ritmo, mientras que Amine Adli, Nathan Tella y el goleador Patrik Schick componen un ataque dinámico.

Leverkusen, tras una temporada 2024-25 complicada donde perdió el título de la Bundesliga ante Bayern Múnich, busca recuperar su mejor versión bajo el mando de Ten Hag, quien reemplazó a Xabi Alonso.

Duelo ecuatoriano con raíces en Independiente del Valle

El enfrentamiento tiene un componente especial: el duelo entre Moisés Caicedo y Piero Hincapié, dos figuras clave de la selección ecuatoriana clasificada al Mundial 2026. Ambos jugadores, formados en Independiente del Valle, comparten una amistad forjada en su etapa juvenil y en la Tricolor. Este amistoso será una oportunidad para que los ecuatorianos demuestren su talento en un escenario de primer nivel.

Chelsea tiene previsto dos amistosos

El encuentro forma parte del VisitMalta Weekender, un torneo amistoso en Stamford Bridge que también incluye un partido contra AC Milan el domingo 10 de agosto a las 09h00. Chelsea, que finalizó quinto en la Premier League 2024-25 con 69 puntos, busca consolidar su proyecto bajo Maresca. Leverkusen, tras quedar terceros en la Bundesliga, apunta a un nuevo comienzo tras la salida de jugadores como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.

Expectativas del amistoso

Los aficionados esperan un encuentro intenso, con ambos equipos probando alineaciones y tácticas. Chelsea parte como favorito por su condición de local y su reciente éxito en el Mundial de Clubes, pero Leverkusen, con más minutos de pretemporada, podría sorprender.

Tras este amistoso, Chelsea enfrentará a AC Milan, mientras que Leverkusen viajará a Grossaspach para disputar la DFB-Pokal la próxima semana. Ambos clubes ultiman detalles para sus respectivas ligas, con la Premier League y la Bundesliga arrancando a mediados de agosto.