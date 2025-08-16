COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Chelsea de Moisés Caicedo abre la Premier League contra Crystal Palace en Stamford Bridge

El Chelsea de Moisés Caicedo recibe este domingo al Crystal Palace, reciente campeón de Community Shield en el arranque de la Premier League 2025-2026.
El entrenador del Chelsea es Enzo Maresca, de nacionalidad italiana. FOTO: Chelsea
Jaime Ugalde

Redacción ED.

El arranque de una temporada exigente

El Chelsea inicia el torneo con ilusión renovada. El equipo de Enzo Maresca cerró una pretemporada intensa con victorias sobre Bayer Leverkusen y AC Milan. El ambiente en Stamford Bridge es de expectativa.

El rival no será sencillo. Crystal Palace sorprendió este verano. Ganó la FA Cup y sumó otro título al vencer al Liverpool en penales por la Community Shield.

Ambos clubes llegan con realidades distintas. Chelsea invirtió más de 250 millones de libras en fichajes (317,5 millones de dólares). Palace, en cambio, apenas gastó 4 millones de dólares en refuerzos.

El presente de Chelsea y su preparación

Chelsea apuesta fuerte en el mercado. Incorporó jóvenes talentos como João Pedro, Estevao, Liam Delap y Jamie Gittens. Maresca busca construir un ataque rápido y versátil.

La preocupación principal es la defensa. El central Levi Colwill sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y estará fuera entre seis y nueve meses.

El técnico pidió otro defensa, pero la directiva no ha respondido. Wesley Fofana está en duda y Benoit Badiashile no está al cien por ciento. A pesar de esas bajas, la confianza en el mediocampo es total. Allí aparece Moisés Caicedo, referente de la selección ecuatoriana y pieza clave de los “Blues”. Caicedo comparte la mitad de la cancha con Enzo Fernández. Juntos forman un doble pivote de fuerza, recuperación y salida limpia.

Cole Palmer será el creativo, encargado de conectar el medio con los atacantes. João Pedro apunta como delantero titular.

Enzo Maresca habló con prudencia. “El partido del domingo será muy difícil”, dijo el técnico. Valoró el nivel del Crystal Palace y pidió concentración total. Sobre Caicedo, la prensa inglesa destacó su regularidad. El ecuatoriano es visto como líder silencioso del mediocampo y uno de los jugadores más fiables del plantel.

Crystal Palace, orgullo y limitaciones

El Crystal Palace vive un verano dorado. Venció a Liverpool en Wembley y confirmó su crecimiento competitivo. Sin embargo, el club enfrenta restricciones económicas.

El equipo de Oliver Glasner gastó apenas cuatro millones en el mercado. Su mayor apuesta fue la llegada del portero argentino Walter Benítez. También firmó al lateral croata Borna Sosa desde Ajax. Ambos aportan experiencia, pero no cambian la magnitud del plantel frente a gigantes como Chelsea.

El capitán Marc Guéhi podría salir antes del cierre del mercado si llega una buena oferta. Esa posibilidad genera incertidumbre en el vestuario. Glasner confía en mantener la base campeona de la FA Cup. Eberechi Eze y Jean-Philippe Mateta siguen como figuras ofensivas.

Dean Henderson, héroe de la Community Shield, será el portero titular. Sus atajadas fueron determinantes para superar al Liverpool en penales.

Expectativas del choque del Chelsea y el Crystal Palace

El encuentro se jugará el domingo 17 de agosto en Stamford Bridge, a las 14:00 hora local (08h00 de Ecuador). Se espera estadio lleno. Chelsea busca iniciar con triunfo en casa. El equipo quiere borrar las dudas de temporadas pasadas y consolidarse desde el arranque.

Crystal Palace afronta el partido sin presión. Sus títulos recientes lo respaldan y su objetivo será sorprender a otro grande de Londres. Los medios ingleses anticipan un duelo equilibrado. Resaltan la juventud del Chelsea y la experiencia competitiva del Palace.

