Chelsea con Moisés Caicedo y AC Milan con Pervis Estupiñán, se miden en Stamford Bridge

El Chelsea de Moisés Caicedo se medirá al AC Milan de Pervis Estupiñán este domingo 10 de agosto de 2025 en Stamford Bridge, Londres, en un partido amistoso de pretemporada que prepara a ambos clubes para la temporada 2025/2026.

El encuentro entre Chelsea y AC Milan marca el cierre de la pretemporada europea para ambos equipos. Este choque, parte del VisitMalta Weekender, reúne a dos gigantes del fútbol europeo en un duelo que promete medir el nivel competitivo de sus plantillas. Moisés Caicedo, mediocampista clave del Chelsea, y Pervis Estupiñán, reciente fichaje del AC Milan, serán los protagonistas ecuatorianos en este enfrentamiento.

El partido se disputará en el emblemático estadio Stamford Bridge, un escenario con rica historia para ambos clubes. Chelsea llega tras una victoria 2-0 ante Bayer Leverkusen el pasado viernes, mientras que AC Milan busca consolidar su preparación tras un empate 1-1 contra Leeds United el sábado.

Chelsea: Caicedo, el pilar del mediocampo

Moisés Caicedo, valuado en USD 104 millones según Transfermarkt, se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del técnico Enzo Maresca. Tras ganar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes en la temporada 2024/2025, el ecuatoriano se prepara para su debut en la UEFA Champions League. En el reciente amistoso contra Bayer Leverkusen, Caicedo jugó los primeros 45 minutos, siendo reemplazado por Darío Essugo.

El Chelsea, que finalizó cuarto en la Premier League 2024/25, mostró solidez en su primer amistoso de pretemporada. Goles de Estevao y Joao Pedro, ambos nuevos fichajes, aseguraron la victoria ante el Leverkusen de Piero Hincapié, quien también jugó 60 minutos antes de ser sustituido. Este triunfo refleja la profundidad del plantel ‘blue’, que combina juventud y experiencia para la próxima campaña.

AC Milan: Estupiñán busca su lugar

Por su parte, Pervis Estupiñán, transferido desde Brighton al AC Milan, está en proceso de adaptación al equipo dirigido por Massimiliano Allegri. El lateral izquierdo, fichado para cubrir la salida de Theo Hernández, ha mostrado destellos de calidad en la pretemporada. En su debut contra Liverpool, ingresó al minuto 63 en una victoria 4-2. Frente a Perth Glory, fue titular y jugó 45 minutos en un abultado triunfo 9-0. En el empate 1-1 ante Leeds United, Estupiñán disputó los 90 minutos, consolidando su rol como titular.

El AC Milan, tras una decepcionante octava posición en la Serie A 2024/2025, busca recuperar su protagonismo. Con refuerzos como Luka Modric y Ardon Jashari, Allegri está reconstruyendo un equipo competitivo de cara a la temporada 2025/26, que inicia con un partido de Coppa Italia contra Bari el próximo fin de semana.

Un duelo con sabor ecuatoriano

El enfrentamiento entre Chelsea y AC Milan no solo es un choque entre dos clubes históricos, sino también un duelo entre dos referentes de la Selección de Ecuador. Caicedo, con su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, se enfrentará a Estupiñán, conocido por su velocidad y solidez defensiva. Este amistoso será una oportunidad para que ambos demuestren su nivel ante un escenario global.

El Chelsea, con un plantel reforzado por talentos como Cole Palmer, Enzo Fernández y los debutantes Estevao y Joao Pedro, buscará mantener su impulso tras el triunfo ante Leverkusen. Por su parte, el AC Milan cuenta con jugadores como Rafael Leao y Christian Pulisic, quienes han brillado en la pretemporada, para desafiar a la defensa ‘blue’.

Contexto y expectativas

Este amistoso forma parte de una preparación intensiva para ambos equipos. Chelsea, tras conquistar el Mundial de Clubes en julio de 2025, apunta a competir en la Premier League y la Champions League. AC Milan, tras su gira por Asia-Pacífico enfrentando a Arsenal, Liverpool y Perth Glory, busca afinar detalles antes de su debut oficial en la Coppa Italia.

El partido será transmitido en vivo por DAZN y Channel 5 en el Reino Unido. En Ecuador, los aficionados podrán seguirlo desde las 09h00 a través de DAZN, según la suscripción contratada.

Historial reciente entre Chelsea y Milan

Chelsea y AC Milan se enfrentaron por última vez en la UEFA Champions League 2022/2023, con victorias contundentes de los ‘blues’ (3-0 en Londres y 2-0 en Milán). Este amistoso, sin embargo, promete un encuentro más equilibrado, dado el contexto de pretemporada y las rotaciones esperadas en ambos equipos. Jugadores como Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori y Christian Pulisic, ex Chelsea, podrían tener un emotivo regreso a Stamford Bridge.

El encuentro servirá como un termómetro para medir el estado de forma de ambos equipos antes del arranque oficial de sus ligas. Para los aficionados ecuatorianos, será una oportunidad única de ver a Caicedo y Estupiñán enfrentarse en uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial.