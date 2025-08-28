COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Champions League

Champions League 2025/2026: Futbolistas ecuatorianos ya conocen a sus oponentes

El sorteo de la UEFA Champions League 2025/26, realizado este jueves, definió los rivales de los ecuatorianos Willian Pacho, Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.
El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026 se llevó a cabo este jueves 28 de agosto de 2025 en Mónaco, definiendo los rivales de los 36 equipos clasificados, incluyendo a los ecuatorianos Willian Pacho, Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, quienes competirán con sus clubes en la fase que inicia el 16 de septiembre de 2025. El evento, organizado por la UEFA, asignó a cada equipo ocho partidos contra oponentes de los cuatro bombos, con el objetivo de determinar los clasificados a los octavos de final.

Nuevo formato de la Champions League

La UEFA Champions League 2025/26 utiliza un formato de liga con 36 equipos, reemplazando la fase de grupos tradicional. Cada club disputará ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante) contra rivales de los cuatro bombos, asignados según el coeficiente UEFA. Los primeros ocho equipos avanzan directamente a los octavos de final, los clasificados del 9 al 24 disputan un playoff, y los últimos 12 quedan eliminados. Los partidos se jugarán entre el 16 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, con la final programada para el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, Budapest.

Equipos no pueden enfrentarse a clubes de su misma federación ni a más de dos equipos de un mismo país. El sorteo, realizado en el Grimaldi Forum, utilizó un software automatizado para asignar los enfrentamientos, garantizando imparcialidad.

Ecuatorianos en acción

Willian Pacho, zaguero del Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, enfrentará al Bayern Múnich (local), FC Barcelona (visitante), Atalanta (local), Bayer Leverkusen (visitante), Tottenham (local), Sporting CP (visitante), Newcastle (local) y Athletic Club (visitante). Pacho, de 23 años, fue clave en la conquista del título 2024/25, el primero para un ecuatoriano en la competencia.

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, tendrá como rivales al FC Barcelona (local), Bayern Múnich (visitante), Benfica (local), Atalanta (visitante), Ajax (local), Napoli (visitante), Pafos (local) y Qarabağ (visitante). El volante de 23 años, consolidado en la Premier League, busca destacar tras el título del Mundial de Clubes 2025.

Kevin Rodríguez, delantero del Union Saint-Gilloise, campeón de la Jupiler Pro League, se medirá al Inter de Milán (local), Bayern Múnich (visitante), Atalanta (local), Atlético de Madrid (visitante), Olympique de Marsella (local), PSV Eindhoven (visitante), Newcastle (local) y Galatasaray (visitante). Rodríguez, de 25 años, suma tres goles en la temporada tras superar lesiones.

Incertidumbre con Hincapié y Ordóñez

Piero Hincapié, defensor del Bayer Leverkusen, enfrentará al PSG (local), Manchester City (visitante), Villarreal (local), Benfica (visitante), PSV (local), Olympiacos (visitante), Newcastle (local) y Copenhague (visitante). Sin embargo, rumores vinculan al jugador de 23 años con un posible traspaso al Arsenal, que enfrentará al Atlético de Madrid (local), Inter (visitante), Sporting CP (local), Slavia Praha (visitante), Club Brujas (local), Olympique de Marsella (visitante), Monaco (local) y Kairat Almaty (visitante).

Joel Ordóñez, zaguero del Club Brujas, se enfrentará al FC Barcelona (local), Bayern Múnich (visitante), Arsenal (local), Atalanta (visitante), Olympique de Marsella (local), Sporting CP (visitante), Monaco (local) y Kairat Almaty (visitante). Ordóñez, de 21 años, está vinculado con un posible traspaso al Olympique de Marsella, que enfrentará al Real Madrid (local), Juventus (visitante), Atlético de Madrid (local), Club Brujas (visitante), Sporting CP (local), Union Saint-Gilloise (visitante), Galatasaray (local) y Copenhague (visitante).

Contexto de la Champions League 

La UEFA Champions League 2025/26 cuenta con 29 equipos clasificados directamente y siete plazas definidas por rondas previas, finalizadas el 27 de agosto de 2025. Entre los debutantes están Union Saint-Gilloise, Pafos y Kairat Almaty. Inglaterra lidera con seis equipos (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle), seguida por España con cinco (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal). La final en Budapest será el cierre de una temporada que promete intensidad y emociones.

Los ecuatorianos, liderados por Pacho y Caicedo, representan un hito para el fútbol de Ecuador, que nunca había tenido tantos jugadores en la fase de liga de la Champions League. Su desempeño será clave para sus clubes y para consolidar el prestigio de La Tri en el fútbol europeo.

