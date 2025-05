César Vázquez: «Este 2025 será el año de las inauguraciones y el inicio de nuevas construcciones»

Hasta la medianoche de este domingo 1 de junio estará habilitado el Registro Nacional (https://www.registrounicoedusup.gob.ec/) para los bachilleres que desean ingresar a estudiar en una universidad o instituto público. César Vázquez, secretario de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), informó que a escala nacional se entregarán más de 131 mil cupos. En un recorrido que realizó por la Universidad Técnica de Manabí (UTM) este viernes 30 de mayo, dio más detalles.

¿A qué se debe su visita a la UTM?

Estamos haciendo agenda en Manabí para ver cómo avanzan todos los proyectos que tenemos a través de las universidades públicas, de los institutos públicos, evaluando todos los proyectos que llevamos a cabo. Aquí justamente en la UTM, viendo el avance de muchas obras que está haciendo esta universidad.

Particularmente, el Presidente de la República (Daniel Noboa) puso una primera piedra de este edificio (Facultad Ciencias Básicas). Estamos haciendo el recorrido para ver cómo avanza y que el presidente pueda inaugurar esta importante obra para la UTM.

¿Para cuándo tienen previsto inaugurar el edificio?

Este año, en unos meses. Acabamos de hacer el recorrido con la empresa contratista, con el rector y nos han mencionado que posiblemente para el mes de agosto-septiembre ya estaría lista la inauguración de este edificio.

¿Cuál es la inversión que están haciendo en las universidades?

Esta es una de las universidades públicas que está utilizando los fondos que se asignan desde el Gobierno Nacional, justamente para ampliar la oferta educativa que tenemos.

Este año fueron 1.319 millones de dólares que fueron entregados a las 31 universidades y escuelas politécnicas públicas, un presupuesto importante pero que sin una adecuada ejecución no serviría de nada. Eso lo vemos aquí en obras que están siendo parte de la juventud de Manabí.

¿En qué otras universidades están realizando inversiones?

No solamente en las de Manabí, sino a nivel nacional. He podido ver y recorrer junto al presidente (Daniel Noboa) por la colocación de las primeras piedras y las inauguraciones también. Este año va a ser de muchísimas inauguraciones en el ámbito educativo.

El año anterior, con inversión que se les dio pudieron empezar los procesos de contratación y construcción y este año 2025, sin duda alguna será el año de las inauguraciones y también del inicio de nuevas construcciones. Tenemos planificado desde el Gobierno Nacional la construcción de la Universidad de Santo Domingo. Tenemos seis construcciones de institutos públicos a nivel nacional, uno de ellos en Portoviejo.

¿Qué instituto es?

El Paulo Emilio Macías.

¿Para cuándo tienen previsto empezar la construcción?

Este año se construye. Está aproximadamente entre septiembre-octubre que iniciaríamos ya la construcción de ese instituto.

¿Cuánto se invertirá?

Es una donación de 13 millones de dólares para la construcción y equipamiento de ese instituto que va a beneficiar a miles de jóvenes de Portoviejo que por años han esperando esto.

En cuanto al registro nacional para los bachilleres, ¿hasta cuánto estará abierto?

Arrancamos el lunes 26 de mayo y termina el 1 de junio. Tenemos con corte el día de hoy (viernes 30 de mayo) 315 mil personas que ya han completado su proceso de registro. Recordemos que este es un paso obligatorio que les habilita para poder ingresar a las universidades, escuelas politécnicas públicas, a los institutos públicos, así como a carreras focalizadas de Fuerzas Armadas, Policía Nacional.

La plataforma va a estar abierta hasta el domingo 1 de junio, está 24 horas abierta, no tiene ningún costo, así que pueden hacerlo en línea para todas las personas que aún no lo han hecho.

¿A cuántas universidades pueden postular los estudiantes?

Está abierta a 31 universidades, así como los 54 institutos públicos. Es a libre elección de cada uno de los jóvenes el escoger a dónde les gustaría aplicar y qué carrera quisieran estudiar para que, en función de los méritos, de los resultados del examen que tengan de la postulación, puedan obtener uno de los cupos que se estén ofertando.

¿Habrá aumento de cupos?

Sí. El primer periodo académico de este año, es decir, el que ya están ingresando a clases, ofertamos 131 mil cupos a nivel nacional. El año anterior, en el mismo periodo, fueron 121 mil, es decir, crecimos 10 mil cupos para este año. Lo propio vamos a hacer con este periodo académico que se viene.

¿En qué otros proyectos de educación trabajan?

Bueno, quienes no se han inscrito aún en el proceso de becas en inglés Because he is nice (porque el es lindo), aún estamos con las matrículas abiertas para que puedan inscribirse en este programa, que también tiene costo cero y entrega una certificación en un segundo idioma, en este caso inglés.

¿Qué tanta demanda han tenido estas becas en Manabí?

Muy buena demanda, ha sido un programa con un éxito total a nivel nacional y estamos cerca de las 300.000 personas que tienen una beca de este programa. Están ya siendo parte de las plataformas, están estudiando, están manejando ya el contenido y lo que va a entregar esto es a costo cero una certificación en un nivel B2.

En Manabí son cerca de 26.000 personas que ya han accedido a esta beca en diferentes rangos de edad, así que les hacemos la invitación a todos quienes aún no la hayan hecho para que puedan inscribirse.