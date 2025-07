César Padilla, un exfutbolista e influencer que se desprende de lo poco que tiene para ayudar a los niños que les gusta el fútbol

César Padilla es más que un entrenador de fútbol e influencer: es un referente social en los barrios vulnerables de Portoviejo, Manabí. Conocido en redes sociales por sus videos virales donde mezcla humor y disciplina con frases como “dedícate a estudiar, no tienes nivel de selección”, Padilla ha construido una comunidad alrededor del deporte y la solidaridad.

Su academia, que acoge gratuitamente a decenas de niños de escasos recursos (y a otro grupo de pago), se ha convertido en un hogar y escuela para ellos. En esta entrevista, Padilla relata cómo surgió su motivación para ayudar, los desafíos que enfrenta a diario y el impacto que ha generado en cientos de jóvenes. Además, habla sobre su experiencia como integrante de la selección ecuatoriana de creadores de contenido y cómo ha utilizado su popularidad en redes para canalizar donaciones.

¿De dónde sale esa motivación suya para ayudar a los niños?

En este caso, pues, la motivación viene desde que ahora, en la actualidad, el chico que le cuesta obtener un par de zapatos, obtener el apoyo para llegar al fútbol profesional, lo pueda obtener.

Algunas personas nos ayudan enviando unos par de zapatos, nosotros motivamos a más personas a que nos envíen más. No importa el uso que tengan, nosotros lo readecuamos porque siempre hay un chico que necesita ese tipo de apoyo. Y aparte que es una motivación, entonces nosotros entregamos, ayudamos a que el niño siga asistiendo al entrenamiento, que siga motivado con sus zapatos. Que esté cómodo para practicar el deporte.

Cuando uno estaba en esa edad, en esa etapa, no tenía el apoyo, era mucho más complicado. Ahora nosotros estamos tratando de ser ese puente y darle esa ‘patadita’ de la buena suerte para que el chico, por lo menos, siga motivado y no se desvíe, sino que busque su sueño, que es jugar fútbol.

Usted citaba de que generalmente hay personas y chicos que no han tenido el apoyo, ¿también quiere sembrar eso en los chicos, ser ese apoyo y a su vez que no pierdan esas ganas de sobresalir en el deporte y llegar a la élite del fútbol?

Así es, hay muchos más que han pasado, cientos que han pasado por incluso cosas peores. Entonces, ahora es fácil que un niño que está creciendo y no siente apoyo, ve lejos la posibilidad de jugar fútbol profesional, fútbol de élite, tiende a desviarse, a optar por el otro camino, por el más fácil, pero que a la vez es muy difícil. Entonces nosotros o mi persona está tratando de que esos chicos, o tratar de por lo menos ayudar a que esos chicos no se desvíen, sino que sigan sus sueños y por qué no, quizás llegar a superar al mismo Moisés Caicedo, Antonio Valencia, Enner Valencia y a muchos jugadores que han estado en la élite del fútbol.

Bueno, ahora con esto de que el crimen organizado capta precisamente a los niños que tienen necesidades económicas, esta iniciativa que usted tiene es importante para cortar esa parte, ¿no? Y sería bueno que otras personas se sumen.

Sí, en este caso sí necesitamos mucho apoyo. Mi academia es una academia que tiene muchos jugadores, muchos niños, pero que pocos pagan. En este caso me toca pasar complicaciones, incluso quedar debiendo dinero en las canchas de fútbol, en algunos torneos, porque depende de chicos que dependen de mí, pero yo no cuento con el apoyo de nadie en este caso.

Incluso he llegado a sacarles cosas prohibidas de las mochilas de los chicos, pero he hablado con ellos y el problema no está en decirles “vete de la academia, no te quiero por acá”. Es más, acrecienta el problema. Se trata de acoger, de arropar a esos chicos, de hablarles, de tratar de ser un apoyo para que ellos se corrijan, que sigan por el camino correcto.

Acá en este caso yo no estoy lucrándome de la academia, de mi academia. Acá en Portoviejo gracias a Dios todos me conocen, ven que ando en bicicleta, no tengo un carro como para movilizarme, pero sí en mi bicicleta he recorrido la gran mayoría de los barrios de acá, los barrios vulnerables, tratando de hacer retos con los niños, llevándoles un ‘parcito’ de zapatos, un ‘parcito’ de guantes a los arqueros, una ‘camisetita’, ‘ropita’ para que sigan motivados y sigan practicando el fútbol.

Contándome eso, ¿cómo sostiene usted esa fortaleza para no doblegar y poder abrazar a esos niños para que no se desvíen?

Hay un instinto. Uno siente al ver a un chico con su mirada agresiva. Hay chicos con la mirada bastante, bastante llamativa, bastante, como diría yo, bastante triste. Entonces, las dos miradas, la agresiva y la triste, conllevan a que los chicos necesitan de alguien, necesitan de un apoyo, necesitan de una ayuda. Y si podemos ayudarlos, está en nosotros.

Por ejemplo, yo descuido a veces los padres de familia de mi academia. Incluso hemos llegado a discernir en que he descuidado un grupo por ponerle atención a otro. Pero no es que los descuido, sino que estoy tratando de ayudar a esos niños que más nos necesitan para después seguir ayudando a los otros, a los demás.

Entonces, una vez que logramos corregir a estos chicos, ahí tomamos la atención en los otros, que también a veces los dejamos de lado un poquito por ponerle atención más en estos chicos, que tratamos de apoyarlos, de ayudarlos, a que sigan sus estudios, a que practiquen el deporte, a que socialicen, a que traten de buscarse un trabajo honrado, estable y que puedan ayudar a sus seres queridos, a sus familias.

¿Qué tan difícil es evitar que se vayan? ¿Y qué tan difícil es llegar a ellos?

Difícil no es, la verdad difícil no es. A mí se me ha hecho fácil, porque vuelvo y lo repito, yo he ido a barrios bastante vulnerables. Incluso hay personas que me prohíben la entrada y yo voy sin miedo a nada, porque yo digo, “no, yo tengo que ir a ayudar, allá hay unos niños, allá hay estos chicos que nos necesitan”. Y he entrado y personas me dicen: “No, profe, acá cuenta con el respaldo de nosotros, entre, venga, motive a los chicos, ayúdelos, que mientras usted venga va a ser bienvenido siempre”, y me ha pasado en todos lados.

Por eso, gracias a Dios, cuento con el apoyo de toda la ciudad (Portoviejo), acá la ciudad me acoge, los chicos me reconocen y pues en base al agradecimiento que tengo a cada seguidor que nos envía el ‘parcito’ de zapatos, que nos envía el ‘parcito’ de medias, que nos envía la camiseta para nosotros hacerles retos y seguir motivando a las personas a que nos envíen cositas para nosotros seguir ayudando a nuestros niños y ayudamos a los que más nos necesitan.

¿Pero si ha recibido alguna intimidación o amenaza en sectores? Porque es complicado, todo el mundo las recibe, organizaciones, fundaciones, todo el mundo.

Sí, lamentablemente hace unos días, incluso tengo las pruebas de amenazas fuertes porque creen que yo tengo dinero. Entonces, a veces me siento solo, me siento muy triste, mi familia quizás no sabe las cosas, no soy de las personas que dan a flote o que vocifera todo lo que le está pasando. Pero sí, me he sentido bastante triste, sin poder dormir, a veces desmotivado, sin querer seguir con este tema de la ayuda social a los niños porque me llegan mensajes bastante fuertes, bastante amenazantes, mensajes intimidantes, pensando que yo tengo dinero porque así es a veces la mala información. Pero yo soy una persona de bajos recursos, que en lo que sí está enfocado es en ayudar a un montón de niños que necesitan y verlos jugar tranquilos.

Igual sería bueno y usted está abierto a la posibilidad de que personas se sumen, de que le ayuden con algo…

Sí, no es para mí, la verdad les digo, no es para mí, es para ayudar a niños.

Incluso he estado últimamente yendo a visitar a alumnos de mi escuela, a visitar a sus casas, y es lamentable ver cómo personas tan buenas, tan trabajadoras, tengan que padecer un montón de cosas que a veces provocan hasta lágrimas. Da mucha tristeza ver las falencias que tienen en sus hogares y el tema es tratar de ayudarlos.

A mí me llena ver al chico tranquilo, entrenando, feliz, con sus compañeros, con sus amigos, y no ver un chico que no puede realizar un entrenamiento porque no tiene dinero, porque se los limita, porque se les dice que no vengan a entrenar porque no pagan, entonces nosotros tratamos de ver cómo buscarle ayuda.

¿Y cómo puede hacer una persona que dice, bueno, tengo algo para aportar, tengo ahí unos pares de zapatos, tengo algunos uniformes? ¿Cómo puede hacer una persona para contactarle a usted y canalizar ayudas?

Bueno, yo tengo las redes sociales, que es TikTok, Facebook e Instagram, donde me pueden enviar mensajes al interno, yo los leo, los respondo, y ahí nos vamos contactando mediante los mensajes que me envían. Luego repartimos los datos de la persona que envía, la que recibe, luego yo obtengo las cosas, las reviso, las marco, y así busco a los niños que en realidad lo necesitan, y así mismo se las entrego.

Incluso hay personas que me han dicho: “Toma, esto es para que le entregues a Juan”, y voy yo y le entrego a Pedro, porque Pedro lo necesita más que Juan. Entonces, todo ese riesgo corremos. Después hablamos con la persona que envió y le pedimos disculpas. Lo hacemos porque en realidad vemos a diario los niños cómo nos necesitan, y si nosotros podemos ayudarle, pues ahí vamos a estar siempre.

¿Cuántos niños usted acoge en su academia gratuitamente, y a cuántos estima usted que ha podido ayudar dentro de su academia y fuera de ella?

Fuera de mi academia he podido ayudar a muchos, por lo menos a unos 100 chicos, y dentro de mi academia tenemos alrededor de 120 niños, donde ayudamos por lo menos a unos 60, y el resto pues no es que no le ayudemos, sino que por lo menos están un poquito más cómodos.

Nosotros lo que estamos pasando es un poco incómodos en el tema del cobro de las mensualidades, pero también hay que entender que nosotros necesitamos pagar canchas, necesitamos pagar utilería, necesitamos pagar los uniformes que le damos a los chicos para identificarlos a los partidos, porque de ley tenemos que ponerlos a jugar, a participar, que es como los niños aprenden y mejoran. Tenemos que pagar cancha, arbitraje, tenemos que pagar hidratación, tenemos que pagar un montón de cosas. Entonces nosotros tratamos de organizarnos de esa manera y ver cómo poder cubrir todos esos gastos que estamos tratando de obtener con todos los chicos.

Bueno, ya pasando al tema más de fama y redes sociales, ¿cómo empezó todo esto de hacerse viral en el TikTok y otras redes? ¿Cuándo empezó el popular “nivel de selección?

Le digo la verdad, se dio de un momento a otro discutiendo con un chico. Estaba yo como entrenador y explicándole al niño las cosas que debía hacer dentro de la cancha y se me vino a la mente porque justo uno o dos días antes había hecho un video contra un dominicano que pelaba un plátano en 10 segundos y yo lo puedo hacer en 4 o 5 segundos máximo. Entonces se viralizó ese video y después, en el entrenamiento, ayudándole a corregir la falencia de este chico, le digo que si no corrige estas cosas, que se dedique a estudiar y que no pierda tiempo en el fútbol. Publicó el video, igual se viralizó. Entonces fue de ahí donde apareció el “Dedícate a estudiar, no tiene nivel de selección”.

¿Qué es tener nivel de selección?

Para que un chico muestre sus condiciones, tiene que ir corrigiéndolas a diario. Entonces, si creces o vas creciendo con la idea de querer estar en la selección, tiene que mostrar el nivel de que quiere estar en la selección. Entonces, o tienes nivel para estar en la selección o no lo tienes. Si no lo tienes, tienes que dedicarte a estudiar.

¿Quién fue el primero que le dijo que debe tener nivel de selección?

Por ahí, bueno, por respeto no voy a decir el nombre, pero fue un niño de otra academia, que en realidad estaba jugando, pero jugaba no por sus condiciones. Entonces le digo yo: “No, es que tú no tienes nivel de selección. La verdad, dedícate a estudiar porque no vas a llegar”. Entonces el chico me dice: “No profe, yo lo que quiero es que me ayude”. Entonces le digo: “Si quieres mejorar, tienes que entrenar, prepararte, para que algún día puedas llegar a las grandes ligas”. Y de ahí fueron saliendo un montón de cosas que las exponemos en nuestros videos y poder motivar a más niños a que mejoren, a que se entrenen, a que se preparen, a que en su mentalidad solo exista la palabra fútbol o deporte y que así puedan llegar a las grandes ligas.

¿Dónde salió esa forma tan peculiar de expresarse? Eso atrae mucho en redes sociales.

Así es. El detalle es que, bueno, yo, cuando voy a empezar los entrenamientos, estoy dos horas antes en el entrenamiento. Un ejemplo, el entrenamiento empieza a las 16h00 y yo estoy a las 14h00. Pero estoy con la pelota, estoy entrenando, estoy pateando, estoy ejecutando lanzamientos penales. Entonces, todo eso conlleva a que va a mejorar la técnica si se entrena, si se prepara.

Entonces, como yo estoy preparándome, yo reto a los chicos (…) se les hace difícil ganarme. Pero yo les explico por qué no me ganan, porque yo me preparo, me entreno todos los días. Entonces, motivo a ellos a que también tienen que estar ejecutando los tiros libres, cobrando lanzamientos penales, rematando con fuerza el arco. Entonces, todo eso los lleva a ellos a competir. Los niños de las otras academias que ven nuestros videos también se motivan de esta manera.

¿Su academia se llama así, nivel de selección?

Es César Padilla, sino que es un adjetivo.

¿Cuántos seguidores tiene César Padilla?

Bueno, nosotros en TikTok ya pasamos los 800 mil seguidores. En Facebook pasamos 120.000 seguidores. En Instagram estamos por los 25.000 seguidores.

¿César Padilla la picó mal en el penal en Chile durante el amistoso de selecciones de creadores de contenido, o el arquero fue muy vivo?

No, no, no. Ahí, bueno, yo le rompo el arco, pero el arquero me sigue, y él antes de cuando yo tomo la pelota las personas todas se dieron cuenta de que había un diálogo entre el árbitro, el arquero y yo. Él me dice: “No te me voy a lanzar porque yo sé que la vas a picar”. Y yo iba con la mentalidad de picársela, porque el al compañero, al Chucho (Luis) Bolaños, se le lanza, pero allá le atajó bien el penal. No fue que el Chucho la erró, él se la atajó.

Entonces yo vi que se lanzó hacia la derecha, yo dije: es derecho y se lanza. Entonces le digo yo al arquero: “No, es que yo también te la voy a picar. No te lances si quieres, pero yo te la voy a picar”. Y él me dijo: “No te me voy a lanzar porque yo te conozco, yo te sigo”. Entonces a la hora de yo salir con el balón, yo fui y se la piqué, como le dije, y él me dijo que se me iba a quedar parado y se quedó parado.

¿Y el nivel de selección de César Padilla?

Ahí se complicó, pero hay nivel de selección, porque digo yo, bueno, la próxima a romperle el arco, a romperle el arco.

¿Cómo fue para César Padilla esa primera experiencia en la selección ecuatoriana de creadores de contenido? Muchos países las tienen tiempo ya…

Sí, incluso Colombia creo que tiene dos selecciones, al igual que Chile y al igual que otras selecciones, pero la oficial es una nada más. El próximo partido, que es por el 9 de agosto, nos toca enfrentarnos ante la selección de Colombia. Estamos esperando las noticias para ver si es en Quito o en Guayaquil, pero muy bonita la experiencia, una experiencia muy linda, muy bonita.

Bueno, yo cuando jugaba fútbol profesional no fui convocado a la selección absoluta. Solo tuve microciclos en la selección menores, en las juveniles, pero no había tenido esa experiencia de vivir lo que es vestir la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. En este caso no es la selección absoluta, pero es la selección de creadores de contenido y representar a tu país es algo inmenso.

Incluso me comentaba Frickson Erazo antes de viajar: “Mi Padi (Padilla), vas a sentir lo que es cantar el himno fuera de tu país”, y eso pasó. Uno canta el himno y siente una sensación hermosa, preciosa, e incluso hasta ganas de llorar. Y al ver que acá hay un montón de gente, mis seguidores, mis alumnos apoyándome, que incluso me enviaban camisetas, los niños me enviaban fotos con la ropa en voz de apoyo, entonces todo eso genera hasta ganas de llorar y una sensación hermosa. Así que la sensación es algo espectacular.

Finalmente, ¿quién es César Padilla y cómo le fue al fútbol?

Bueno, César Padilla es un chico que creció en una tristeza terrible, tenaz, que se las guardó, que nunca las expuso, que creció sin rencor a nada, a pesar de todo el maltrato, de toda la mala vida que llevó de niño, pero que soñaba con ser futbolista profesional y que hizo cientos de cosas para llegar. Y que llegó al fútbol profesional. Incluso llegué a conocer a mi padre cuando debuté en el fútbol profesional. No lo conocía antes. César Padilla es muy buena persona y está dispuesto a ayudar a quien sea mientras pueda. Que jugó fútbol profesional y que no se jacta de decir que jugó fútbol profesional, sino que trata de que los errores cometidos, en la cual tenía muchas condiciones y que cometió muchos errores, ahora está tratando de que esos niños que sueñan llegar al fútbol profesional no cometan los mismos errores.

¿En qué clubes jugó?

Bueno, pasamos por el Club Deportivo Espoli seis temporadas. Pasamos a Liga de Portoviejo una temporada. Después pasamos a Colón, estuvimos en Técnico Universitario, de ahí pasamos a Gualaceo. Y estuvimos en dos equipos de ascenso de acá de la provincia.