“Zona roja” en Manta: la parroquia Eloy Alfaro ya registra 69 asesinatos en 2025

Tres hombres fueron asesinados y otro resultó herido la noche del viernes 16 de agosto en la parroquia Eloy Alfaro, uno de los sectores considerados más peligrosos del distrito policial Manta, según reportes de la Policía Nacional. Los ataques armados ocurrieron en diferentes puntos del barrio Jipijapa y del barrio Amazonas, confirmando la escalada de violencia que atraviesa esta zona urbana.

Ataque en el barrio Jipijapa

El primer hecho ocurrió en el barrio Jipijapa, donde sujetos armados que se movilizaban en un Chevrolet Aveo blanco dispararon contra un grupo de hombres que conversaban en una esquina. La arremetida dejó dos víctimas mortales y un herido.

Entre los fallecidos se encuentra Jhonny Cecilio Anchundia Pérez, de 49 años, quien murió en el lugar. La segunda víctima fue identificada como Carlos Jorge Bello Saltos, de 39 años, quien intentó escapar lanzándose hacia un barranco en la vía Interbarrial; fue trasladado a un hospital, pero perdió la vida minutos después.

La tercera persona, identificada como Flavio Vicente M., de 28 años, resultó herida y lo atendieron de emergencia. Su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado, de acuerdo con información médica preliminar.

Un comerciante asesinado en el barrio Amazonas

Casi en simultáneo, otro ataque armado se registró en el barrio Amazonas. La víctima la identificaron como Eduardo Eugenio Macías Peñarrieta, de 40 años, un comerciante que caminaba por una calle del sector cuando hombres armados a bordo de un vehículo lo sorprendieron.

Testigos relataron que Macías intentó correr y refugiarse detrás de un automóvil estacionado, pero los múltiples disparos lo alcanzaron. Falleció en el lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia. Su cuerpo lo trasladaron al Centro Forense de Manta, desde donde lo retiraron ayer sus familiares.

Declaraciones oficiales sobre los hechos en la parroquia Eloy Alfaro

El coronel Jaime Salgado, jefe del distrito policial Manta, indicó que el ataque en Jipijapa podría estar vinculado a retaliaciones relacionadas con un crimen ocurrido horas antes en la avenida Ascario Paz, donde asesinaron a un ciudadano en un atentado armado.

“Los individuos habrían realizado una celebración con pirotecnia tras el hecho de la tarde. Horas después se registró el ataque armado, que dejó tres víctimas”, explicó el oficial. La Policía mantiene abiertas varias líneas investigativas para esclarecer los motivos y determinar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

Contexto de violencia en la parroquia Eloy Alfaro

Con estas tres nuevas muertes, la parroquia Eloy Alfaro acumula 69 asesinatos en lo que va de 2025, consolidándose como el sector más violento del distrito Manta. A nivel general, el distrito ya suma 322 muertes violentas en lo que va del año, según datos oficiales.

En la parroquia Eloy Alfaro se registraron dos masacres este año. La primera ocurrió el 9 de enero en el barrio Santa Ana, donde acribillaron a cinco personas dentro de una vivienda. La segunda, registrada el 14 de febrero en el barrio Amazonas 2, dejó ocho fallecidos, entre ellos una niña de 4 años. Estos antecedentes confirman el grave impacto de la violencia armada en la parroquia, considerada por las autoridades como un epicentro de disputas entre bandas delictivas que operan en el puerto manabita. (17)