Zayn Malik denuncia racismo en One Direction a través de nueva canción

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, reveló experiencias de racismo sufridas durante su tiempo en la banda británica a través de un adelanto de su nueva canción de rap, “Fuchsia Sea”, compartido en Instagram el sábado 5 de julio. El cantante de 32 años, hijo de padre pakistaní musulmán y madre inglesa de ascendencia irlandesa, utilizó la letra para reflexionar sobre la discriminación que enfrentó entre 2010 y 2015, marcando un giro personal y musical en su carrera.

En el fragmento publicado, Malik rapea: “Me he visto tantas veces con la espalda contra la pared que piensan que tengo una fascinación por los ladrillos. Trabajé duro en una banda de blancos, y aun así se rieron del asiático”. Estas líneas aluden directamente a los prejuicios raciales que enfrentó en One Direction, donde compartió escenario con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y el fallecido Liam Payne. El cantante no ha confirmado si “Fuchsia Sea” es un sencillo independiente o parte de un nuevo proyecto, pero el tema representa un cambio hacia el hip-hop, alejándose del soft rock y soul de su álbum de 2024, Room Under the Stairs.

Zayn Malik ha hablado previamente sobre el racismo en su carrera

En una entrevista de 2012, relató haber recibido insultos como “terrorista” debido a su origen étnico, tanto en su ciudad natal de Bradford como durante su etapa en la banda. “¿Cómo puedes justificar eso? ¿Cómo puedes llamarme así y salirte con la tuya?”, expresó entonces. Estas experiencias, según reportes de prensa, influyeron en su decisión de dejar One Direction en marzo de 2015. Cuando anunció su salida en un comunicado en Facebook, citando el deseo de llevar una vida más privada y normal a los 22 años.

El contexto de su salida coincide este año con el homenaje a Liam Payne, fallecido en octubre de 2024. Durante su reciente gira Stairway to the Sky, Malik interpretó “Night Changes” de One Direction en la Ciudad de México. Marcando la primera vez en diez años que cantó un tema del grupo. “Casi lloro”, admitió ante el público, según videos difundidos en redes sociales. La actuación reflejó un momento de reconciliación con su pasado en la banda, aunque su nueva música aborda heridas aún presentes.

Cómo la paternidad ha transformado su vida

En una entrevista de 2023 en el podcast Call Her Daddy con Alex Cooper, explicó que la llegada de su hija, fruto de su relación con la modelo Gigi Hadid, le ayudó a gestionar la ansiedad y a recuperar su infancia a través de actividades como juegos y visitas a parques. Actualmente reside en Pennsylvania, un lugar que describe como tranquilo, similar a Bradford. Esto también le permite criar a su hija lejos de la presión mediática.

“Quiero que tenga la opción de elegir, sin cámaras en su cara todo el tiempo”, afirmó el cantante. Luego, destacó su enfoque en una coparentalidad centrada en el bienestar de la niña. La publicación de “Fuchsia Sea” ha generado atención en redes sociales, donde los seguidores han elogiado la valentía de Zayn Malik al abordar el racismo. El tema también subraya su evolución artística, consolidándolo como un artista que utiliza la música para reflexionar sobre experiencias personales y sociales.