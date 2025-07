Ya hay fecha de sentencia para Sean ‘Diddy’ Combs en su caso legal

Sean Diddy Combs, reconocido magnate de la música, fue condenado por dos cargos de transporte para participar en prostitución y permanecerá en prisión preventiva hasta su sentencia, programada para el 3 de octubre de 2025, según decidió el juez Arun Subramanian en la Corte Federal de Manhattan. La decisión, que negó la libertad bajo fianza por considerarlo un riesgo para la comunidad y las víctimas, sigue a un juicio de ocho semanas que absolvió a Combs de cargos más graves. Entre ellos está el tráfico sexual y conspiración para crimen organizado, pero lo encontró culpable de delitos que podrían implicar hasta 20 años de prisión.

El veredicto mixto llegó tras un proceso en el que la fiscalía presentó testimonios clave, incluido el de Cassie Ventura, expareja de Combs y principal testigo, quien relató episodios de abuso físico, psicológico y sexual. La defensa, liderada por Marc Agnifilo, solicitó la liberación inmediata con una fianza de un millón de dólares, respaldada por familiares. Sin embargo, el juez Subramanian respaldó los argumentos de la fiscalía, que señaló el riesgo de fuga y la amenaza que Combs representa. Especialmente tras una carta enviada por el abogado de Ventura.

Detalles del juicio

Durante el juicio, iniciado en abril de 2025, la fiscalía acusó a Combs de organizar eventos conocidos como “freak offs”, donde se habrían forzado encuentros sexuales. Ventura, quien testificó estando embarazada de ocho meses, describió haber sido obligada a participar en actividades con escorts masculinos. Aunque el jurado absolvió a Combs de los cargos de tráfico sexual y conspiración, lo encontró culpable de dos cargos de transporte para prostitución. Cada uno con una pena máxima de 10 años.

El juez decidirá en octubre si las penas se cumplirán de forma consecutiva o simultánea. La defensa propuso condiciones estrictas para la fianza, incluyendo la entrega del pasaporte de Sean Combs, restricciones de viaje a Florida, California y Nueva York, y controles regulares de drogas. Agnifilo argumentó que los delitos no son violentos y que Combs, padre de hijos menores y cuidador de su madre de 85 años, debería esperar la sentencia en libertad. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la detención es obligatoria para estos delitos. Aclaró que Combs no cumple los requisitos para garantizar que no huirá o intimidará a testigos.

Carta de Cassie Ventura

El abogado de Ventura, Douglas Wigdor, envió una carta al juez expresando la preocupación de su clienta por su seguridad y la de otras víctimas si Combs fuera liberado. “La señora Ventura cree que el señor Combs es un peligro para las víctimas que testificaron, incluida ella misma, y para la comunidad”, escribió Wigdor. Tras el veredicto, elogió la valentía de Ventura. “Al compartir su experiencia, Cassie ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en la lucha por la justicia”.

Próximos pasos

Antes de la audiencia de sentencia, un oficial de libertad condicional elaborará un informe con los antecedentes de Combs, detalles de los delitos y testimonios de las víctimas, según reportó The Independent. En la sesión del 3 de octubre, la fiscalía y la defensa presentarán argumentos sobre la pena. Mientras, Sean Combs podrá dirigirse al juez para expresar arrepentimiento o contextualizar su caso. La sentencia podría incluir prisión, libertad condicional, multas o compensaciones económicas. La defensa aún puede apelar el fallo.

Combs, fundador de Bad Boy Entertainment y figura influyente en el hip-hop, enfrenta además varias demandas civiles por presunta conducta sexual inapropiada, todas negadas por él. Su detención se lleva a cabo en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión de alta seguridad. El caso ha generado atención mundial debido a la prominencia de Sean Combs y las acusaciones de abuso. Esto ha reavivado debates sobre la responsabilidad de figuras públicas. Mientras tanto, la industria del entretenimiento sigue de cerca el desenlace, que podría sentar precedentes legales en casos similares.