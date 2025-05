Ya disponible en YouTube: Milan y Sasha, hijos de Shakira, irrumpen en la escena musical con su primer tema ‘The One’

El mundo de la música celebra un nuevo debut: Milan y Sasha, los talentosos hijos de Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, dan sus primeros pasos oficiales como solistas.

Ahora, con tan solo 12 y 10 años respectivamente, los retoños de la estrella musical lanzan su primer sencillo, titulado ‘The One’. Esta canción en inglés vio la luz este mismo 11 de mayo.

El video oficial y completo de The One, de Milan y Sasha, ya está disponible en el canal de YouTube Let It Beat Music Academy.

Anteriormente, los hijos de Shakira participaron en ‘Acróstico’, un emotivo tema de su reconocida madre.

Primeros acordes de una prometedora carrera musical

La Let It Beat! Music Academy, ubicada en Miami, Florida, compartió un video crucial que reveló un fragmento del tema debut de los hijos de la icónica Shakira. Esta prestigiosa academia es donde Milan y Sasha han estado perfeccionando sus notables habilidades musicales.

“La cuenta regresiva para nuestro primer video musical comienza ahora… El estreno es este domingo 11 de mayo”, anunció con entusiasmo la academia, generando gran expectativa entre los seguidores de la familia.

El breve avance del video que se difundió rápidamente, mostró a Sasha como el cantante principal en ‘The One’, mientras que el talentoso Milan demuestra su destreza en la batería. El primer vistazo reveló una armoniosa colaboración entre los hermanos.

Asimismo, la noticia de este debut ha causado gran revuelo entre los numerosos seguidores de Shakira y Gerard Piqué. Ellos expresan su alegría y entusiasmo al ver a Milan y Sasha iniciar su propio camino en el competitivo mundo de la música.

Reacciones de los fanáticos ante el talento heredado

Los comentarios positivos han inundado las redes sociales, reflejando la emoción palpable de los fanáticos. Frases como “Demasiado emocionada por esto❤️”, resaltan el sentimiento general. Además, muchos destacan la frescura del sonido, describiéndolo como “un sonido muy fresco y honesto”.

La dulce voz de Sasha también recibió elogios: “Qué voz tan dulce. Estoy segura de que serán exitosos igual que su madre 😍”. Los seguidores no dudaron en señalar el linaje artístico: “Dignos hijos de su madre ❤️❤️❤️”. La belleza del momento también se hizo sentir: “Ver esto es tan hermoso ❤️”, y el talento innegable fue reconocido con un efusivo “El verdadero talento ❤️🙌👏”.

Shakira anticipó el florecimiento musical de Milan y Sasha

El esperado debut de Milan y Sasha en la escena musical llega después de que la propia Shakira compartiera su profunda emoción por el extraordinario talento de sus hijos, especialmente la habilidad de Milan para la composición.

“Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción”, confesó Shakira en sus plataformas digitales, evidenciando el precoz talento de su hijo mayor. Asimismo, destacó la dedicación de su hijo menor: “y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz”.

Estas declaraciones previas de Shakira anticipaban el florecimiento artístico de sus hijos, quienes ahora dan un paso firme hacia la construcción de su propia identidad musical.