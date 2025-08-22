Xavier Ramos es el segundo periodista asesinado en Ecuador durante este 2025

El crimen del periodista ecuatoriano Xavier Ramos, registrado el reciente miércoles 21 de agosto en la ciudad de Guayaquil, causó la reacción de diversas organizaciones sociales y la condena de la ciudadanía.

Ramos, quien era colaborador de diario El Universo, fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, un caso que ahora es investigado por las autoridades ecuatorianas.

Xavier Ramos no es el primer periodista asesinado en este año

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) fue una de las primeras organizaciones en condenar el crimen del comunicador. «Fundamedios condena el asesinato del periodista Xavier Ramos, colaborador de El Universo, hallado sin vida en su domicilio en el norte de Guayaquil», escribió.

La fundación ecuatoriana añadió que Ramos es el segundo asesinato de un periodista en 2025 en Ecuador, tras el crimen de Patricio Aguilar en Quinindé.

Aguilar murió en un ataque armado registrado el pasado 4 de marzo, cuando se dirigía a cubrir un hecho noticioso.

La Policía confirmó que el periodista, de 54 años, recibió más de 30 balas cuando se encontraba en la puerta de una vivienda.

Aguilar era director del periódico comunitario El Libertador de Esmeraldas, en Quinindé. Además, tenía una larga trayectoria que incluyó la labor como corresponsal de dos medios impresos de Guayaquil.

Días antes, el periodista denunció por redes sociales balaceras producidas en en un «peligroso» barrio de Quinindé, haciendo referencia al lugar donde luego fue asesinado.

Más reacciones por el asesinato en Guayaquil

Por otra parte, la Fundación Periodistas sin Cadenas expresó sus condolencias por la violenta muerte de Xavier Ramos e instó las autoridades para que investiguen de manera ágil.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia publicó un mensaje de condolencias por el fallecimiento del periodista. Mientras que en redes sociales, diversos comunicadores han expresado su dolor y consternación por el hecho de sangre.

Xavier Ramos fue hallado muerto tras faltar al trabajo

A Xavier Ramos, periodista del diario El Universo, lo encontraron sin vida la noche del jueves 21 de agosto en su departamento, esto en la ciudad de Guayaquil. Al comunicador lo asesinaron con un arma blanca, según confirmó la Policía Nacional, en un hecho que ha generado conmoción en el gremio periodístico de la ciudad.

El cuerpo de Ramos se halló tras reportes de familiares y amigos. Ellos alertaron a las autoridades que el periodista no acudió a su trabajo ni respondía llamadas o mensajes durante el día.

El mayor de la Policía Nacional, Gino Zanzzi, informó que el cadáver presentaba múltiples heridas por arma blanca y que el crimen habría ocurrido en la madrugada o mañana del jueves.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas y los responsables del asesinato. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad del sector para obtener pistas sobre el crimen. (13).