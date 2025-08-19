Williams Riveros, en la mira por su actuación en la Copa Libertadores

El zaguero paraguayo Williams Riveros, jugador de Universitario de Deportes, fue duramente cuestionado en Lima, Perú, tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en el que el equipo peruano cayó 4-0 como local ante Palmeiras, generando reclamos de la hinchada por su bajo rendimiento y actitudes dentro del campo.

El partido y la actuación del defensor Williams Riveros

La goleada recibida por Universitario dejó a Riveros en el foco de los reclamos. El futbolista de 31 años fue señalado directamente en el primer gol de Palmeiras, donde los aficionados consideran que su reacción fue lenta y su marcación deficiente. El momento más criticado se produjo cuando, tras la anotación, levantó el brazo izquierdo, un gesto que algunos interpretaron como inapropiado en medio del mal momento del club.

Posteriormente, al defensor lo expulsaron por una dura entrada desde atrás sobre un jugador rival. Su salida temprana dejó al conjunto peruano con un hombre menos y profundizó la indignación de los hinchas. Ellos expresaron su malestar en redes sociales y en los alrededores del estadio Monumental. Riveros, quien llegó a Universitario en 2023, acumula más de 40 partidos con la camiseta crema, pero sus recientes actuaciones han generado dudas sobre su continuidad en el once titular.

Críticas y sospechas de la hinchada

Lo que más preocupa a la afición es que el gesto de Riveros durante el gol de Palmeiras, visto como una posible señal de complicidad, lo que desató rumores de apuestas deportivas en redes sociales. Aunque no existe ninguna prueba ni denuncia formal en curso, varios fanáticos recordaron que, durante su paso por Barcelona SC de Ecuador, ya se habían difundido rumores similares.

La situación ha generado un debate interno en Universitario. Mientras parte de la hinchada exige sanciones, otra pide cautela para evitar acusaciones sin sustento. El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Fabián Bustos, no se ha pronunciado oficialmente sobre los rumores. Sí reconoció errores individuales y colectivos en la derrota frente al club brasileño. El malestar se suma a la difícil situación deportiva del cuadro crema, que deberá remontar una desventaja amplia en el partido de vuelta en Sao Paulo para seguir en la Libertadores.

Williams Riveros y su carrera reciente

Williams Riveros inició su trayectoria profesional en Paraguay y ha jugado en distintos equipos de Sudamérica. Su paso más destacado fue con Barcelona SC, club en el que disputó varias ediciones de la Copa Libertadores. Allí se consolidó como defensor titular entre 2020 y 2022.

Sin embargo, su salida del conjunto ecuatoriano estuvo acompañada de críticas de la hinchada por errores en partidos decisivos y rumores no confirmados de posibles vínculos con apuestas deportivas. Tras un breve paso por clubes argentinos, Riveros recaló en Universitario de Deportes, equipo con el que buscaba recuperar regularidad y estabilidad profesional.

Lo que viene para Universitario

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se disputará el próximo miércoles 21 de agosto. Universitario deberá ganar por al menos cuatro goles para forzar una definición por penales, una tarea difícil considerando el poder ofensivo del cuadro brasileño.

La dirigencia del club peruano analiza internamente los reclamos de la hinchada sobre la continuidad de Riveros. Hasta el momento no hay anuncios oficiales de sanciones o medidas disciplinarias. El tema de las apuestas deportivas sigue siendo un rumor sin sustento, pero la polémica continúa alimentando el debate entre los seguidores del fútbol peruano.