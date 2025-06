«Wannabe»: El corto ecuatoriano que lleva la esencia de Quito de los 90 al Festival Tribeca

La directora ecuatoriana Kat Cattani, radicada en Los Ángeles, estrena su corto «Wannabe» el 5 de junio de 2025 en el prestigioso Festival Tribeca en Nueva York. Inspirado en su adolescencia en Quito y su pasión por las Spice Girls, el filme sigue a dos jóvenes que sueñan con ganar un concurso de baile para conocer a sus ídolos en Miami. Con una mezcla de nostalgia, música y raíces ecuatorianas, esta obra celebra la autenticidad frente al acoso y la marginación.

«Wannabe» captura la esencia de Quito de los 90, cuando Kat Cattani, entonces una adolescente, fundó un club de fans de las Spice Girls con su primo. “Era súper fan, esa pasión me cambió la vida”, confesó a EFE. En el corto, una chica y un chico enfrentan el bullying escolar, pero persiguen su sueño de bailar en un concurso anunciado por la radio. La historia, llena de colores y energía, refleja la lucha por ser uno mismo en un mundo que critica.

En Instagram, Cattani compartió su emoción: “Orgullosa de mi equipo ecuatoriano. El primer corto ecuatoriano en Tribeca” (@kat_cattani). La directora, quien estudió cine en la Universidad de Nueva York and trabajó en series como «Only Murders in the Building», quiso crear algo que resonara con su tierra natal.

Una banda sonora que vibra

La música es el corazón de «Wannabe». La compositora Nami Melumad diseñó una banda sonora que mezcla pop con instrumentos tradicionales, grabada en vivo por una orquesta ecuatoriana. “En los 90, tu personalidad se definía por la música que escuchabas”, explicó Cattani. Ser fan de las Spice Girls o Britney Spears la hacía blanco de críticas, pero también forjó su identidad. Esta conexión personal da al corto una autenticidad que conecta con el público.

El filme se suma a la ola de producciones nostálgicas, como el thriller ecuatoriano «Los Wánabis», pero se distingue por su tono ligero y emocional. “Quería filmar algo en Ecuador”, dijo Cattani, quien regresa frecuentemente a visitar a su familia, pero enfrenta un panorama laboral difícil para el cine en su país.

‘Wannabe’ es un hito para el cine ecuatoriano

Llegar a Tribeca es un logro monumental para Cattani. “Es un orgullo abrir puertas para las historias de Ecuador”, afirmó. La selección de «Wannabe» entre miles de proyectos resalta el talento ecuatoriano en un escenario global. La directora ya trabaja en un largometraje basado en el corto, que explorará la política de los 90 en Ecuador y temas familiares, manteniendo el tono nostálgico que define su estilo.

«Wannabe» no solo cuenta una historia personal, sino que pone a Quito en el mapa del cine internacional. Con su mezcla de nostalgia, música y raíces culturales, el corto promete emocionar en Tribeca 2025. Cattani, con su experiencia en Hollywood y su amor por Ecuador, demuestra que las historias locales pueden conquistar el mundo. “Hay tantas historias por contar en mi país”, dijo, inspirando a una nueva generación de cineastas.