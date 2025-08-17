Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez exige investigar caso de sacerdote con menores de edad en Olón

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, presidida por Viviana Veloz, anunció este domingo 17 de agosto que iniciará una fiscalización sobre el caso de un sacerdote encontrado con menores de edad en ropa interior en su vivienda en Olón, provincia de Santa Elena. Veloz exhortó a la Fiscalía General y la Policía Nacional a investigar con celeridad. El caso, difundido por la activista Sybel Martínez en redes sociales, generó reacciones de la comunidad y figuras públicas.

El incidente ocurrió el viernes 15 de agosto de 2025. Moradores reportaron que el sacerdote trasladó a los menores desde la iglesia hasta su casa. Vecinos, junto a personal de seguridad, exigieron acceso al domicilio.

Denuncia ciudadana en Olón

Testigos observaron al sacerdote salir de la iglesia con un menor. Al llegar a su vivienda, encontraron a varios menores de edad en ropa interior, según denuncias. Los moradores confrontaron al religioso, quien indicó que los menores eran «monaguillos» que lo visitaban para jugar videojuegos.

La Policía Nacional acudió al lugar tras el llamado de los vecinos. Mientras tanto, la comunidad organizó un plantón para hoy, 17 de agosto en Olón para exigir claridad en el caso.

Acción de la Comisión de la Niñez contra sacerdote

La Comisión de la Niñez, liderada por Viviana Veloz, decidió incorporar el caso a su proceso de fiscalización iniciado el 14 de julio sobre violencia sexual en instituciones. Veloz afirmó: “La fe no puede ser excusa ni escudo para el abuso. Todas y todos tenemos el deber de proteger a la niñez.” La Comisión elaborará un informe para el Pleno de la Asamblea, exigiendo respuestas de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura sobre la atención a casos de violencia contra menores.

Esta Comisión rechaza los hechos denunciados en Olón, Santa Elena, que involucran a un sacerdote en presuntas conductas indebidas con menores. 📢 Exigimos investigación inmediata, protección a niñas, niños y adolescentes, y garantías para testigos y denunciantes.#NiñezSinAbuso pic.twitter.com/0zsJL4Fkat — CEPPINNA (@ComisionNinezAN) August 17, 2025

Veloz destacó que, según datos de Sybel Martínez, ocho menores sufren abuso cada hora en Ecuador. La impunidad alcanza el 95% en estos casos. La Comisión pidió a la Fiscalía General y la Policía Nacional actuar con rapidez para determinar responsabilidades. También solicitó garantías para los testigos y protección para los menores involucrados.

Sobre lo ocurrido en Olón, la Fiscalía debe intervenir de inmediato. Desde la Comisión de la Niñez incluiremos este caso dentro del proceso de fiscalización iniciado el 14 de julio de este año sobre violencia sexual institucional y clerical. La sociedad no puede seguir callando… https://t.co/yxLctBIejx — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) August 17, 2025

Respuesta comunitaria y eclesiástica

Sybel Martínez, activista del Grupo Rescate Escolar, difundió un video en redes sociales que viralizó el caso. La fiscalización de la Comisión de la Niñez analizará posibles fallas en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Los vecinos de Olón exigen justicia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos en este caso que ha generado preocupación nacional.