Violento ataque en Mocache: hallan cuerpos de dos hombres en plantaciones de palma

La mañana del jueves 21 de agosto, en el recinto Aguas Frías, vía a Come Gallo del cantón Mocache, agricultores encontraron los cuerpos de dos hombres asesinados tras ser sacados por la fuerza de sus viviendas por un grupo de encapuchados armados.

Hallazgo en plantaciones de palma

El hecho ocurrió alrededor de las 07h00, cuando campesinos que se dirigían a sus faenas agrícolas descubrieron los cuerpos tirados entre las plantaciones de palma africana.

Uno de los fallecidos es Roberto Lorenzo Yépez Muñoz, de 55 años, quien presentaba impactos de bala en la cabeza. El segundo hombre fue retirado del lugar por familiares, sin permitir el procedimiento oficial de levantamiento, según confirmó la Policía Nacional.

La presencia de los cadáveres generó alarma en la comunidad, que hasta ese momento desconocía lo ocurrido en la madrugada.

Testimonios de lo ocurrido en Mocache

Uno de los allegados, relató a los agentes que alrededor de la 01h00 un grupo de al menos ocho encapuchados ingresó a la vivienda de la víctima.

Los sujetos armados sacaron al hombre por la fuerza y se lo llevaron con rumbo desconocido. Horas más tarde, vecinos le informaron que lo habían hallado sin vida en la vía a Come Gallo. “Él era agricultor y no tenía enemigos”, declararon los allegados, negando vínculos de su padre con actividades delictivas.

Investigaciones en curso

El reporte policial indica que Yépez registraba un antecedente en 2022, aunque no se han revelado detalles sobre el proceso. Sin embargo, las autoridades insisten en que la investigación se mantiene en curso y que se deben esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

La falta de información oficial sobre el segundo fallecido ha generado incertidumbre en la zona. Su familia decidió retirar el cuerpo sin autorización de los peritos, lo que complica el acceso a datos clave para la indagación.

La Policía confirmó que se desplegaron unidades especializadas de Criminalística y Dinased para recolectar evidencias en el sitio del hallazgo.

Contexto de violencia en Mocache

El cantón Mocache, en la provincia de Los Ríos, ha sido escenario en los últimos años de hechos violentos vinculados a ajustes de cuentas y disputas entre grupos delictivos.

En 2024, la provincia de Los Ríos registró cientos de muertes violentas, con una tendencia creciente respecto al año anterior. Mocache y cantones cercanos como Quevedo y Babahoyo concentran buena parte de esos casos debido a su ubicación estratégica en rutas del narcotráfico.

La irrupción de encapuchados en viviendas y la ejecución de víctimas en zonas rurales se ha convertido en un patrón criminal que preocupa a las autoridades y a la población (31).