Violencia intrafamiliar: Mujer fue apuñalada por su pareja durante una riña en Santo Domingo de los Tsáchilas

Una mujer de 34 años fue apuñalada por su pareja, de 29 años, la madrugada del jueves 29 de mayo en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante una presunta discusión doméstica que escaló a un acto de violencia extrema. El ataque forma parte de un preocupante patrón de violencia intrafamiliar que afecta a la provincia.

Violenta agresión doméstica en plena madrugada

El hecho ocurrió durante la madrugada, en un domicilio del cantón Santo Domingo. Según información preliminar, la pareja habría tenido una acalorada discusión que derivó en una agresión física. En medio del altercado, Andrea C., de 29 años, presuntamente atacó a su pareja con un cuchillo de cocina. La víctima de violencia intrafamiliar, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales y de protección, logró desplazarse por sus propios medios hasta el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Santo Domingo. Allí fue ingresada de urgencia y sometida a una operación de tórax debido a una herida profunda cerca del pulmón derecho.

Además, presentaba laceraciones en el rostro y en el brazo izquierdo, lo que evidencia la brutalidad del ataque. Afortunadamente, tras la intervención médica, su condición se reporta como estable.

Se desconoce el paradero de la agresora

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención o paradero de Andrea C. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento público sobre su situación jurídica. Tampoco se ha confirmado si la víctima ha presentado una denuncia formal, un factor que, según expertos, suele limitar la capacidad de acción de la justicia.

Este caso no es aislado. Varios casos se reportan cada semana en diferentes sectores de la provincia Tsáchila. El caso más reciente ocurrió el pasado 19 de mayo en La Concordia. En ese episodio, una mujer apuñaló a su conviviente en el abdomen, también tras una discusión. El hombre resultó hospitalizado de urgencia y la agresora quedó detenida en el lugar de los hechos.

Autoridades insisten en denunciar

Frente al aumento sostenido de estos episodios, la Policía Nacional y la Fiscalía han reiterado la importancia de presentar denuncias formales. Expertos en áreas legales dicen que la mayoría de los casos no culminan con el proceso adecuado, pues muchas de las víctimas temen denunciar a sus agresores (31).