Violencia en Guayaquil: conductor y ayudante de bus acribillados en Mucho Lote 1

El conductor y su ayudante de la línea 85 fueron asesinados en Mucho Lote 1, Guayaquil, en un ataque armado que también dejó un trabajador herido.
Ataque armado contra transporte urbano deja dos muertos en Mucho Lote 1
Ataque armado contra transporte urbano deja dos muertos en Mucho Lote 1

Redacción

Redacción ED.

Este martes 19 de agosto de 2025, el transporte urbano de Guayaquil volvió a ser escenario de violencia. El chofer de un bus de la línea 85 y su ayudante fueron asesinados a tiros en el sector de Mucho Lote 1, al norte de la ciudad. Según las primeras indagaciones, el hecho estaría vinculado con extorsiones y retaliaciones criminales contra el gremio del transporte.

El ataque en Mucho Lote 1

De acuerdo con versiones preliminares, tres personas —dos hombres y una mujer— llegaron en motocicleta hasta un solar usado como estacionamiento de la cooperativa de buses. Allí, cuando el conductor se preparaba para iniciar su jornada, fue sorprendido por los atacantes que lo acribillaron a tiros junto a su ayudante.

Durante la ráfaga de disparos, un tercer trabajador de la empresa, encargado del lavado de las unidades, resultó herido y fue trasladado de urgencia a una casa de salud. Su estado aún no ha sido confirmado por las autoridades médicas.

Hallazgos en la escena del crimen

Agentes de la Policía Nacional y unidades de Criminalística acudieron al lugar tras el ataque. En la escena se levantaron más de una decena de restos balísticos, lo que evidencia la magnitud del tiroteo.

La Policía señaló que se abrió una investigación inmediata para determinar responsabilidades y verificar la relación del ataque con bandas dedicadas a la extorsión al transporte urbano, una problemática que se ha intensificado en la Zona 8.

Hipótesis investigativas

Entre las principales hipótesis, las autoridades manejan que el ataque estaría relacionado con la “vacuna”, modalidad de extorsión en la que grupos delictivos exigen pagos a los transportistas para permitirles trabajar. Quienes se niegan a cancelar el dinero son blanco de amenazas, ataques armados e incluso asesinatos.

Fuentes policiales confirmaron que en el norte de Guayaquil se han reportado múltiples casos de atentados contra buses, cooperativas y choferes en los últimos meses. Estos hechos forman parte de una disputa violenta entre bandas que buscan controlar rutas y zonas de influencia criminal.

Crisis de seguridad en Mucho Lote 1

El ataque en Mucho Lote 1 se suma a una larga lista de crímenes registrados en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. En lo que va de 2025, ya se contabilizan más de 2.060 asesinatos, cifra que refleja la gravedad de la crisis de seguridad en el principal núcleo urbano del país.

Organismos de seguridad señalan que los delitos más recurrentes son el sicariato, la extorsión y el microtráfico, con un fuerte impacto en sectores económicos estratégicos como el transporte urbano, el comercio y la construcción.

Reacción de las autoridades

Tras el hecho, la Policía Nacional reforzó el patrullaje en la zona y anunció la activación de unidades especializadas para identificar a los responsables del ataque.

Los moradores de Mucho Lote 1 manifestaron su preocupación tras el tiroteo, indicando que la violencia se ha vuelto parte del día a día en el sector. Algunos vecinos relataron que se escucharon múltiples disparos en cuestión de segundos, lo que generó pánico entre transeúntes y trabajadores de la zona.

El crimen también causó temor entre los usuarios de transporte urbano, quienes temen que los ataques contra buses y cooperativas se intensifiquen, afectando la movilidad y seguridad en la ciudad. (12)

