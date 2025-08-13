VIDEO | Queda grabado un presunto intento de asesinato en una concurrida calle de Portoviejo

Un presunto intento de asesinato ocurrió en la calle Pedro Zambrano Izaguirre entre Tennis Club y Calle Nueva, en Portoviejo, provincia de Manabí. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del sector y que se divulgaron por redes sociales y grupos de mensajería por internet.

En las grabaciones que se difundieron por las distintas plataformas se observa el arribo del sujeto con severas intenciones de asesinarlo. Acto seguido, se aprecia que aproximadamente a las 13h07 de este miércoles 13 de agosto, el hombre intenta subirse a una camioneta de color gris, doble cabina. El automotor estaba estacionado a un costado de la calle, cuando inesperadamente aparece un sicario a bordo de una motocicleta de color negro.

Así pasó el intento de asesinato

En las grabaciones se evidencia también que el delincuente se detiene delante de la camioneta. Acto seguido saca un arma de fuego y le apunta al conductor de la camioneta, quien rápidamente se refugió detrás de la puerta de su vehículo y luego se metió a este para evitar ser víctima de asesinato.

El supuesto sicario no disparó. Hasta el momento se desconoce si el arma de fuego se trabó o no tuvo tiempo. Al ver que no pudo ejecutar su cometido el sujeto guardó el revólver en su cintura y emprendió velozmente la fuga a bordo de su motocicleta.

#Portoviejo | Un presunto intento de asesinato ocurrió en la calle Pedro Zambrano Izaguirre entre Tenis Club y Calle Nueva, en #Portoviejo, provincia de #Manabí. pic.twitter.com/b1HdUIOQmG — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) August 13, 2025

Persiguió al sujeto

Sin embargo, la escena de dicho intento de asesinato no quedó ahí. El conductor de la camioneta, luego encendió su vehículo y salió en persecución del desconocido, pero no lo pudo alcanzar. El video de una cámara que grabó el momento en sentido contrario a la ejecución muestra al presunto sicario a quien no se le puede observar el rostro pues portaba casco de seguridad.

Hasta el momento se desconoce el paradero del sujeto y no existe pronunciamiento de la Policía Nacional sobre si habrá o no un proceso investigativo. También se desconoce si hay alguna denuncia sobre este intento de sicariato. (37).