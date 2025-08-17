COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo

Un video revela el violento ataque en un billar de la Zona Rosa de Santo Domingo que dejó siete muertos esta madrugada.
Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo
Los atacantes llegaron vestidos de negro y con pasamontañas.
Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo
Los atacantes llegaron vestidos de negro y con pasamontañas.

Redacción

Redacción ED.

Esta madrugada, desconocidos asesinaron a siete hombres en un ataque armado en un billar ubicado en la avenida Abraham Calazacón, en la Zona Rosa de Santo Domingo. El hecho ocurrió alrededor de las 02:01 del 17 de agosto de 2025, y la Policía Nacional lo investiga.  La institución del orden sospecha que el móvil fue una represalia contra alias “Rasta”, presunto líder de un grupo delictivo local.

Video muestra cómo fue la matanza en Santo Domingo

Hombres armados irrumpieron en el billar y dispararon contra los presentes. Un video de seguridad captó a tres sujetos vestidos de negro, con pasamontañas, descendiendo de un Kia Sportage color plomo y abriendo fuego. Las siete víctimas murieron en el lugar debido a las heridas de bala.

La Policía Nacional y la unidad de Criminalística de Santo Domingo, llegaron al sitio para comenzar la investigación.  En el lugar se vivieron momentos de tensión entre  las personas que a esa hora de la madrugada disfrutaban en los bares y discotecas que se ubican en esta zona de Santo Domingo. También llegaron conocidos de las víctimas, quienes se mostraron dolidos por lo sucedido.

Escena del crimen y víctimas

El ataque se produjo en un local concurrido de la Zona Rosa, conocida por su vida nocturna. Las grabaciones de seguridad muestran a los agresores disparando indiscriminadamente. Entre los indicios recolectados por la policía se encuentran vainas percutidas, teléfonos móviles y un DVR.

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo para su identificación. La policía continúa revisando las grabaciones para rastrear a los responsables, quienes huyeron en el vehículo hacia un redondel cercano.  Entre los fallecidos, se ha identificado a Crucelio Quintero Caicedo (44 años), Nitto Fausto Gómez Guayasamín (51 años) y Edgar Wilfrido Quiroz Alcívar (29 años), alias “Rasta”, quien tenía antecedentes por tráfico de drogas y receptación, según un informe preliminar de la Policía Nacional.
También murieron Robert David Gutiérrez Hurtado (49 años), un policía en servicio pasivo, y Luis Alejandro Abendaño Becerra, de nacionalidad venezolana. Dos víctimas adicionales aún no han sido identificadas. La Policía cree que el ataque iba dirigido específicamente a “Rasta», aunque este dato está por confirmarse. 
Un testigo relató que vio a los atacantes llegar en un Kia y disparar con fusiles. Por su parte, la esposa de Abendaño, declaró ante policías que su esposo había salido a vender postres y no tenía vínculos delictivos.  La DINASED está trabajando en la identificación de los responsables y en el rastreo del vehículo utilizado en el crimen (21).

