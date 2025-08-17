Esta madrugada, desconocidos asesinaron a siete hombres en un ataque armado en un billar ubicado en la avenida Abraham Calazacón, en la Zona Rosa de Santo Domingo. El hecho ocurrió alrededor de las 02:01 del 17 de agosto de 2025, y la Policía Nacional lo investiga. La institución del orden sospecha que el móvil fue una represalia contra alias “Rasta”, presunto líder de un grupo delictivo local.
Video muestra cómo fue la matanza en Santo Domingo
#SantoDomingo | Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo ► https://t.co/7Z6sA0TfQY pic.twitter.com/brudNvTadv
— Diario Centro StoDgo (@diariocentroec) August 17, 2025
La Policía Nacional y la unidad de Criminalística de Santo Domingo, llegaron al sitio para comenzar la investigación. En el lugar se vivieron momentos de tensión entre las personas que a esa hora de la madrugada disfrutaban en los bares y discotecas que se ubican en esta zona de Santo Domingo. También llegaron conocidos de las víctimas, quienes se mostraron dolidos por lo sucedido.
Escena del crimen y víctimas
El ataque se produjo en un local concurrido de la Zona Rosa, conocida por su vida nocturna. Las grabaciones de seguridad muestran a los agresores disparando indiscriminadamente. Entre los indicios recolectados por la policía se encuentran vainas percutidas, teléfonos móviles y un DVR.