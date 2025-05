¡Víctor Aráuz confiesa quién le pegó y por qué no respondió!

Víctor Aráuz, el rey del humor negro, confesó a EXTRA que, aunque dos exnovias le dieron con cartera y cachetada, nunca respondió con violencia. En Quito, donde prepara su obra teatral del 20 de junio al 20 de julio de 2025, el actor asegura que prefiere reírse de los golpes, literal y figurativamente, antes que devolverlos. ¿Por qué? Porque su filosofía es convertir todo en material para sus shows.

Aráuz, con su estilo desenfadado, relató cómo una ex le dio un carterazo con una cartera “bien grande” y otra le soltó una cachetada que aún recuerda. “No es que me dejaba, ellas me pegaban. Pero cuando hacía algo, no me pegaban… me confundían”, dijo entre risas. Lejos de dramatizar, el comediante toma estas anécdotas como oro para sus presentaciones, demostrando que hasta los momentos más tensos tienen un lado cómico.

El actor también recordó un incidente viral con una figura de la televisión ecuatoriana. “Con esta mujer yo no respondí. Nunca respondería. No respondo a cosas violentas”, afirmó. En lugar de enojarse, Aráuz convirtió el episodio en chistes, fiel a su lema: disfrutar de lo que le pasa a él y a los demás.

Aráuz no quiere trato con rings ni realities

Actualmente de gira con ‘Un round más’, junto a Álex Vizuete en el proyecto ‘De qué va’, Aráuz recibió una invitación de Kike Jav para participar en ‘Kiños del Año’, un evento de peleas estilo boxeo entre famosos. ¿Su respuesta? Un rotundo no, pues su rival sería la actriz Katty García. “Aunque se vería feo, sé que Katty me sacaría la…”, bromeó, dejando claro que el ring no es lo suyo. Además, citó problemas de espalda: “Si me dan un mal golpe, me quedo ahí y no me paro”.

Aráuz también descartó realities de competencia física. “Me caigo de uno de esos tubos y me mato”, dijo, riendo. Aunque confesó que, si tuviera que darle un puñetazo a alguien, sería a su amigo Álex Vizuete, aclaró que nunca lo haría. “Tengo mucho respeto por el boxeo”, aseguró.

Teatro y La Michi al horizonte

Mientras esquiva golpes, Aráuz se prepara para brillar en el escenario. Del 20 de junio al 20 de julio, presentará una nueva obra teatral en Quito. Además, en agosto 2025, regresará su icónico personaje La Michi, acompañado de Tita y Melo, con planes de una posible gira por Estados Unidos. “Es un año movido, pero estoy listo para hacer reír”, comentó el humorista.

Víctor Aráuz demuestra que su talento no está en los puños, sino en su capacidad para convertir cualquier situación en risas. Desde carterazos hasta videos virales, todo es material para su humor. Con su gira actual, el teatro y el regreso de La Michi, el 2025 pinta como un año donde seguirá conquistando al público ecuatoriano y, quién sabe, al internacional.