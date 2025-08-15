COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Impacto

Vecino abusó de una menor y fue sentenciado por violación a 19 años de prisión

Un tribunal de Esmeraldas condenó a un hombre a 19 años de prisión, tras hallarlo culpable de violar a una adolescente de 12 años.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vecino abusó de una menor y fue sentenciado por violación a 19 años de prisión
Vecino abusó de una menor y fue sentenciado por violación a 19 años de prisión
Vecino abusó de una menor y fue sentenciado por violación a 19 años de prisión
Vecino abusó de una menor y fue sentenciado por violación a 19 años de prisión

Redacción

Redacción ED.

En Esmeraldas se informó sobre el caso de un hombre sentenciado por violación. El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Antonio V. B. a 19 años de cárcel, el 15 de agosto de 2025, por el delito de violación contra una menor de 12 años, a quien llevó con engaños a una finca en 2022.

Tribunal dicta sentencia por violación a menor

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas resolvió imponer una pena privativa de libertad de 19 años contra Antonio V. B., vecino de la víctima, quien fue hallado responsable y sentenciado por violación. La resolución se informó este 15 de agosto de 2025, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía de la Unidad de Violencia de Género N.° 1.

La adolescente resultó retenida entre el 20 de febrero y el 3 de marzo de 2022, en una finca de la zona. Durante ese tiempo sufrió agresiones sexuales, según las pericias médicas y psicológicas presentadas en audiencia.

Testimonios y pruebas presentadas

Durante el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio anticipado de la víctima, quien relató los abusos. También se incluyeron las declaraciones de su padre, quien denunció la desaparición, y del médico legista que examinó a la menor.

Un agente policial relató cómo se realizó el rescate y describió el estado en el que se encontraba la adolescente al momento de ser localizada. Además, la psicóloga que la valoró indicó que la víctima presentaba signos de trauma emocional compatible con agresión sexual reiterada.

Con estos elementos, el Tribunal declaró la culpabilidad del procesado, quien resultó sentenciado por violación.  Además deberá cancelar una multa de sesenta salarios básicos unificados y una reparación integral de 20.000 dólares a favor de la víctima.

Sentenciado por violación: Marco legal del caso

La condena se fundamentó en el inciso 1, numeral 3, del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación cuando la víctima es menor de 14 años, con penas de 19 a 22 años de prisión.

Este caso se enmarca en el esfuerzo institucional por sancionar delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, considerados de alta gravedad por atentar contra la dignidad y el desarrollo integral de las víctimas.

Contexto de violencia sexual en Ecuador

Organizaciones sociales señalan que muchos de estos casos ocurren en entornos cercanos a la víctima, como la familia o el vecindario, lo que dificulta la detección temprana y la denuncia.

Este proceso judicial que deja a este hombre sentenciado por violación marca un precedente en Esmeraldas. Busca además evidenciar que los tribunales aplican sanciones severas cuando existen pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad del agresor.

Sentenciado por violación: Justicia y reparación integral

Con la sentencia, se busca no solo sancionar al culpable, sino también garantizar medidas de reparación integral para la víctima. Estas incluyen atención psicológica especializada y el pago de una indemnización económica (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Empresa china ofrece recompensas económicas a trabajadores por perder peso

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Empresa china ofrece recompensas económicas a trabajadores por perder peso

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Empresa china ofrece recompensas económicas a trabajadores por perder peso

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO