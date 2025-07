UTM: exalumnos aplican por su cuenta a residencias en el exterior

La Universidad Técnica de Manabí (UTM) desmintió cualquier vinculación institucional con supuestas irregularidades en un proceso de reclutamiento de exgraduados para residencias médicas en Argentina, según afirmó el rector Santiago Quiroz. Las acusaciones, difundidas por medios argentinos y vocerías oficiales, señalan a exalumnos de la UTM por presuntos actos de deshonestidad en un examen de residencia, aunque no se han presentado evidencias concretas ni nombres específicos.

Santiago Quiroz, en una entrevista reciente, señaló que la universidad no ha recibido comunicación oficial del gobierno argentino ni documentación que detalle las acusaciones. “Desconocemos quiénes son los graduados involucrados y no hemos tenido acceso a los expedientes académicos mencionados”, afirmó. La UTM emitió un comunicado rechazando las imputaciones y destacando que las conductas señaladas serían responsabilidad individual de los exalumnos, no de la institución.

La polémica de los graduados

Las acusaciones surgieron tras reportes de medios argentinos que vinculan a graduados de la UTM, junto con otras universidades ecuatorianas como la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con un supuesto acceso indebido a bancos de preguntas de un examen de residencias médicas en 2023. Según medios argentinos, nueve de los primeros 30 clasificados serían exalumnos de la UTM, aunque no se han confirmado nombres ni pruebas. El rector aclaró que los exgraduados postulan a estas residencias de forma independiente, sin intervención de la universidad, y que los exámenes son gestionados bajo la normativa argentina.

Quiroz destacó que la UTM no ha sido notificada oficialmente y que las acusaciones se basan en “supuestos” sin evidencia. La universidad ha iniciado gestiones diplomáticas, enviando una carta a la Cancillería ecuatoriana para solicitar un acercamiento con las autoridades argentinas y esclarecer los hechos. Además, la UTM ha contactado al secretario de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CNEA) para coordinar acciones frente a lo que considera “desinformación”.

Acusaciones que también afectan el sistema de educación superior

El caso ha generado preocupación por posibles actos de discriminación y xenofobia contra estudiantes ecuatorianos en Argentina. “Se han reportado situaciones de rechazo hacia ciudadanos ecuatorianos, lo cual es alarmante, especialmente porque no hay pruebas claras de las irregularidades”, señaló Quiroz. El rector subrayó que las acusaciones no solo afectan la imagen de la UTM, sino también la del sistema de educación superior ecuatoriano, que incluye universidades públicas y privadas.

La UTM, reconocida como una de las principales universidades del país, enfatizó su compromiso con la calidad académica y los valores éticos. “Nuestros graduados son formados con principios de honestidad y excelencia, pero no podemos responder por conductas individuales de quienes actúan bajo su libre albedrío”, explicó Quiroz. La universidad cuenta con programas acreditados en medicina, enfermería y odontología, y sus egresados deben aprobar un examen de habilitación profesional para ejercer en Ecuador.

Recibieron el respaldo de la Secretaría de Educación Superior de Ecuador

El rector también cuestionó la falta de rigor en las acusaciones argentinas, señalando que los bancos de preguntas del examen habrían estado disponibles en redes sociales, lo que podría haber beneficiado a candidatos de diversos países, no solo ecuatorianos. “Es responsabilidad de las autoridades argentinas investigar tanto a quienes accedieron a las preguntas como a quienes las facilitaron”, afirmó.

En respuesta a las acusaciones, la UTM ha recibido respaldo inicial de la Secretaría de Educación Superior de Ecuador. Aunque la reciente integración de esta entidad al Ministerio de Educación ha ralentizado las cosas. La universidad está coordinando con el Consejo de Educación Superior y la Cancillería para presentar quejas formales por lo que considera una afectación a su imagen institucional.

Diferencias entre el sistema educativo de Argentina y Ecuador

Quiroz también abordó las diferencias entre los sistemas educativos de Ecuador y Argentina, explicando que, en Ecuador, las asignaturas reprobadas no figuran en el expediente académico final, sino solo la nota de aprobación, conforme a la normativa nacional. Esto, según él, no debería compararse directamente con el sistema argentino, lo que podría generar malentendidos.

El caso también ha abierto un debate sobre la educación superior en Ecuador. Quiroz destacó la necesidad de mayores recursos y oportunidades para especialidades médicas en el país. Es decir, como la cirugía general, donde la UTM tiene cupos limitados por restricciones del Ministerio de Salud Pública. “Necesitamos políticas públicas que fortalezcan la formación local para que nuestros graduados no dependan de especializaciones en el extranjero”, afirmó.

Figura entre las principales universidades

La UTM, con más de 70 carreras y programas de posgrado, se encuentra en los principales rankings internacionales. Asimismo, el rector indicó que está comprometido con mejorar sus laboratorios y programas de prácticas preprofesionales. Sin embargo, el rector expresó preocupación por el impacto de estas acusaciones en la reputación de los estudiantes ecuatorianos y del sistema educativo nacional.

Las autoridades argentinas aún no han proporcionado pruebas concretas, y la UTM espera que las investigaciones sean transparentes y respeten el derecho internacional.