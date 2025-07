‘Up All Night Tour’: Jennifer López llevará su espectáculo a Europa, Oriente Medio y Asia Central

La estrella global Jennifer López confirma su regreso a los escenarios con el ‘Up All Night Tour’, una gira que recorrerá Europa, Oriente Medio y Asia Central. La cantante anunció las fechas a través de su cuenta de Instagram, donde reveló que el tour comenzará el 8 de julio en Vigo, España.

“¿Estás listo para UP ALL NIGHT #JLoLiveIn2025? No puedo esperar para verte. Ya casi es la hora… Consigue entradas ahora”, escribió JLo en la plataforma social.

Además de España, la artista visitará países como Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

Es así que ‘Up All Night Tour’ marca el regreso de Jennifer López tras cancelar su gira ‘This Is Me… Live’ en 2023. En ese momento, la artista expresó su tristeza: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Prometo que los compensaré”.

Jennifer López también tendrá residencia en Las Vegas

Pero eso no es todo. El anuncio llega semanas después de que Jennifer López confirmara su próxima residencia en Las Vegas, que se llevará a cabo a finales de 2025 y principios de 2026.

La intérprete informó que su nuevo espectáculo ‘Jennifer López: Up All Night’ llegará al Colosseum del Caesars Palace, consolidando su vínculo con la ciudad del entretenimiento.

Esta será la segunda residencia de la artista en ‘La Ciudad del Pecado’: Entre 2016 y 2018, JLo protagonizó ‘All I Have’ en el Zappos Theater, con 120 shows y más de 100 millones de dólares en recaudación. Ahora, su regreso triunfal promete superar expectativas.