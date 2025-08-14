COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Unidad de Bienestar Animal rescata a perra y cuatro crías en condiciones críticas en Quito

Tercer operativo en menos de siete días: AMC rescata a perra y crías en condiciones críticas en Guamaní y anuncia sanción de 10 remuneraciones básicas.
Unidad de Bienestar Animal rescata a perra y cuatro crías en condiciones críticas en Quito
Los perritos rescatados.
Unidad de Bienestar Animal rescata a perra y cuatro crías en condiciones críticas en Quito
Los perritos rescatados.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

[email protected]

En menos de una semana, la AMC ejecutó tres operativos por maltrato animal, incluido el rescate de una perra y cuatro cachorros desnutridos en Guamaní.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionará con 4.700 dólares a la tutora de una perra y cuatro cachorros rescatados el 14 de agosto de 2025 en el barrio Primavera del Cornejo, sector Guamaní, al sur de Quito, tras comprobarse abandono, desnutrición y condiciones insalubres.

Hallazgo en condiciones críticas

Funcionarios de la AMC y la Unidad de Bienestar Animal (UBA) encontraron a la canina, de características similares a un pitbull, con costillas y huesos de cadera visibles. La falta de alimento obligaba al animal a escapar del patio en busca de comida para ella y sus crías, deambulando por el vecindario.

Las investigaciones revelaron que las dos personas encargadas de los animales permanecían largas horas fuera de casa, lo que agravó la situación. Según el reporte veterinario, la perra presentaba heridas y golpes, mientras que los cachorros mostraban abdomen inflamado por parasitosis, consecuencia de la falta de atención sanitaria y un entorno contaminado por sus propias heces.

La tutora negó el maltrato, pero las evidencias fotográficas y médicas confirmaron las malas condiciones. No tenían acceso constante a agua limpia, y el espacio donde permanecían no estaba adecuado para su bienestar.

Procedimiento y sanción por maltrato animal en Quito

El caso activó un proceso administrativo sancionador en la AMC, con base en la Ordenanza Metropolitana 019-2020, que regula la tenencia y protección de animales de compañía. La sanción asciende a 10 remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a 4.700 dólares.

Los animales fueron trasladados al Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT), donde recibirán atención médica integral, vacunación, desparasitación y esterilización cuando sea apropiado. Posteriormente, serán puestos en adopción bajo criterios estrictos para garantizar que no vuelvan a sufrir maltrato.

Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe, explicó que este es el tercer rescate por maltrato animal en menos de siete días. “Hemos intervenido en casos de extrema crueldad: una perrita encadenada con una laceración profunda en el cuello, otra madre recién parida cuyas crías murieron por abandono y este de Guamaní”, precisó.

Contexto y cifras del maltrato animal en Quito

Durante 2024, bajo la administración del alcalde Pabel Muñoz, la AMC emitió 244 sanciones por infracciones relacionadas con fauna urbana. De estas, 42 correspondieron a maltrato animal. En lo que va de 2025, ya se han registrado 170 sanciones, más de 50 tipificadas como maltrato a animales de compañía.

La AMC recuerda que el maltrato animal incluye acciones u omisiones que causen dolor, sufrimiento o pongan en riesgo la vida y salud del animal. Entre las más comunes figuran falta de alimento y agua, mantenerlos en espacios insalubres, no brindar atención veterinaria y someterlos a violencia física.

Quito: Animal vivía atado con manguera de gas; responsable enfrenta proceso sancionador

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

La Unidad de Bienestar Animal insta a los vecinos a denunciar casos de maltrato llamando al 911 o a través de los canales de la AMC. El equipo procesa y verifica las denuncias anónimas en un plazo de 48 horas.

Especialistas señalan que la tenencia responsable implica garantizar alimentación adecuada, vacunación, ejercicio diario y afecto. La negligencia, aunque no sea intencional, puede derivar en sanciones económicas y procesos judiciales.

